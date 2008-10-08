سئوال سه نماینده از دو وزیر اعلام وصول شد/مخالفت نمایندگان با فوریت یک طرح

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جاسم ساعدی عضو هیئت رئیسه مجلس موارد وصول شده به هیئت رئیسه رع به شرخ زیر قرائت کرد.

بر این اساس سئوال مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر و فریدونکنار از وزیر راه و ترابری در خصوص توزیع ناعادلانه اعتبارات مربوط به صرفه جویی در انرژی و سوخت اعلام وصول شد.

سوال محمد عثمانی نماینده مردم بوکان از وزیر راه و ترابری درباره علت عدم انجام پروژه کمربندی بوکان و وضعیت نامطلوب جاده های روستایی همچنین سئوال داریوش قنبری نماینده مردم ایلام ، ایوان و مریوان از وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری درزمینه علت تغییر شیوه پذیرش دانشجو در سال جاری که باعث اخلال و تضییع حقوق کنکوری های شهرستانی شده است از دیگر موارد اعلام شده بود .

در جلسه علنی امروز مجلس همچنین یک فوریت طرح اصلاح تبصره 4 قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول و یا فوت می شوند، مطرح شد که نمایندگان با یک فوریت آن مخالفت کردند و طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.