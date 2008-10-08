  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

ادعای سئول :

کره شمالی در حال تولید کلاهک های هسته ای جدید است

کره شمالی در حال تولید کلاهک های هسته ای جدید است

یک مقام نظامی کره جنوبی اعلام کرد که پیونگ یانگ اقدام به تولید کلاهک های هسته ای جدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کیم تای یونگ" فرمانده ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در پارلمان این کشور اعلام کرد: کره شمالی در حال تولید کلاهک های سبک وزن است.

وی با پیچیده اعلام کردن برنامه های هسته ای کره شمالی، از تولید 40 کیلوگرم پلوتونیوم توسط پیونگ یانگ خبر داد که برای ساخت شش بمب هسته ای کافی است.

همچنین یک مقام وزارت دفاع کره شمالی از آزمایش دو فروند موشک کوتاه برد جدید توسط این کشور در دریای زرد خبر داد.

آزمایش موشکی جدید کره شمالی درپی سفر اخیر "کریستوفر هیل" مذاکره کننده هسته ای ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه به پیونگ یانگ صورت گرفت. 

کد مطلب 762085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها