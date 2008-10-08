کره شمالی در حال تولید کلاهک های هسته ای جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کیم تای یونگ" فرمانده ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در پارلمان این کشور اعلام کرد: کره شمالی در حال تولید کلاهک های سبک وزن است.

وی با پیچیده اعلام کردن برنامه های هسته ای کره شمالی، از تولید 40 کیلوگرم پلوتونیوم توسط پیونگ یانگ خبر داد که برای ساخت شش بمب هسته ای کافی است.

همچنین یک مقام وزارت دفاع کره شمالی از آزمایش دو فروند موشک کوتاه برد جدید توسط این کشور در دریای زرد خبر داد.

آزمایش موشکی جدید کره شمالی درپی سفر اخیر "کریستوفر هیل" مذاکره کننده هسته ای ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه به پیونگ یانگ صورت گرفت.