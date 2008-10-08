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۱۷ مهر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۶

جلسه مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیر کل تربیت بدنی استان تهران

جلسه مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیر کل تربیت بدنی استان تهران درباره وضعیت ورزش استان و راهکارهای بهبود آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که عصر امروز (چهارشنبه) به دعوت نمایندگان توابع تهران در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بشیری نماینده مردم پاکدشت ، رامین نماینده مردم دماوند، گروسی نماینده مردم شهریار و خانم آجرلو نماینده مردم کرج ضمن تقدیر از فعالیت های مدیر کل تربیت بدنی استان تهران در سال 87 به بیان نقش کلیدی ورزش در حوزه های مختلف اجتماعی و ضرورت ترویج فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف جامعه پرداختند و خواستار رفع مشکلات مربوط به مسائل مرتبط با ورزش در حوزه های خود شدند.

در جلسه مذکور که با حضور علی توکلی، معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی تربیت بدنی استان تهران برگزار شد، علیرضا مددی مدیر کل تربیت بدنی ضمن تشکر از دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، به اهمیت رسیدگی به مشکلات مطرح شده در ورزش پایتخت اشاره کرد و عملکرد تربیت بدنی استان تهران در چند ماه اخیر را تشریح کرد و خواستار تشکیل و استمرار این جلسات شد.

در پایان مقرر شد ماه آینده این جلسه به میزبانی اداره کل تربیت بدنی استان تهران تشکیل شود.

کد مطلب 762149

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