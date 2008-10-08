به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ساکت در رابطه با حل و فصل مشکل پرداخت حق پخش تلویزیونی به باشگاه ها گفت: برای حرفه ای شدن و آغاز روند خصوصی سازی ورزش کشور راهی جز تامین حقوق باشگاه ها وجود ندارد که یکی از آنها پرداخت حق پخش تلویزیونی به عنوان یکی از حقوق مسلم ورزش است و برای تضمین موفقیت همه رشته های ورزشی لازم است که مسئله حق پخش تلویزیونی به طور جامع و برای همیشه به یک الزام قانونی پایدار تبدیل شود.

وی افزود: چهار سهمیه فوتبال ایران در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال آسیا در شرف از دست رفتن بود که قطعا با عملی شدن این اتفاق ناگوار مردم و هواداران مشتاق فوتبال کشورمان آن را به عنوان رویدادی تلخ و تحقیر آمیز در حافظه تاریخی خود ثبت می کردند که خوشبختانه با دستورمساعد رئیس جمهور این معضل ختم به خیر شد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تاکید کرد: لازم است به نمایندگی از همه هواداران باشگاه سپاهان از نظر مثبت دکتر احمدی نژاد، پیگیری های مستمر مهندس علی آبادی و مسئولین فدراسیون فوتبال و تعامل مهندس ضرغامی رئیس رسانه ملی سپاسگزاری کنم.

وی تصریح کرد: نهایی شدن پایدار مسئله حق پخش تلویزیونی به باشگاه ها نوید بخش آغاز تحرک در اقتصاد فوتبال و حرکت به سوی خودکفایی باشگاه های کشور است.

ساکت همچنین در رابطه با دیدار تیمش با برق شیراز اظهار داشت: این بازی یکی از زیباترین بازی های لیگ امسال بود. تیم برق شیراز مقاومت جانانه ای را برابر سپاهان از خودنشان داد که قابل تقدیر بود .

وی افزود: باعث خشنودی است که در کنار تیم های بزرگی مانند سپاهان، استقلال و پرسپولیس، تیم برق شیراز هم اینگونه روحیه قهرمانی پیدا کرده است. امیدواریم روند رو به رشد قطب جدید فوتبال که در خطه استان فارس ظهور کرده، ادامه داشته باشد. این تیم قطعا در ادامه مسابقات، تیم های دیگر را نیز اسیر توانایی های خود می کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان تاکید کرد: فکر می کنم با توجه به روحیه وانگیزه بالای تیم برق در لیگ امسال، لازم است تا مردم عزیز شیراز خیلی بیشتر با حضور در ورزشگاه این تیم را یاری دهند و شاگردان محمد عباسی را تنها نگذارند.

وی ادامه داد: سپاهان در این بازی شایسته پیروزی بود. بازیکنان با تدابیر کادر فنی نمایش قابل توجهی را از خود به اجرا گذاشتند و روند روبه رشد این تیم کاملا محسوس است. اگر موقیعت های گلزنی ما که بویژه در 10 دقیقه پایانی بازی بیشتر و مسلم تر بود به گل تبدیل می شد، بازی خوب تیم نیز خیلی بیشتر به چشم می آمد.

ساکت اضافه کرد: داور مسابقه با اخطارهای بی موردی که به بازیکنان ما داد جرات و جسارت آنها را کم کرد که در رابطه با داور این بازی مکاتبات و اعتراض های خود را به فدراسیون فوتبال اعلام می کنیم.