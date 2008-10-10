وارد کننده فاکتورهای خونی آلوده به ایران از سالها قبل مشخص بود

احمدی قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر به انتشار خبر شکایت سازمان انتقال خون ایران از شرکت فرانسوی وارد کننده فرآورده های خونی آلوده اشاره کرد و گفت: کانون هموفیلی نمی تواند شگفتی خود را از این خبر پنهان کند.

وی افزود: اینکه مدارک جدیدی در رابطه با منبع آلودگی بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و انتساب آن به شرکت "مریو" فرانسه از سوی سازمان انتقال خون ایران عنوان شده است ، حرف تازه ای نیست چرا که کانوان هموفیلی ایران از ابتدا در پرونده شکایت بیماران هموفیلی این شرکت فرانسوی را به عنوان یکی از عوامل مهم آلودگی هموفیلی ها که منجر به آلوده شدن بالغ بر 200 نفر از بیماران و خانواده های آنان شده بود ، معرفی کرده است.

قویدل تصریح کرد: از سوی دیگر بیش از 15 سال پیش نماینده رسمی شرکت مریو در ایران پس از خروج از کشور طی نامه ای آلوده بودن محصولات توزیع شده در ایران را رسما به وزیر بهداشت وقت اعلام کرده بود.

وی گفت: ما متوجه نمی شویم اداره حقوقی سازمان انتقال خون ایران چه اطلاع جدیدی به دست آورده است. زیرا از ابتدای تشکیل پرونده ، مدارک موجود کاملا اثبات می نمود که شرکت مریو فرانسه مقصر است اما متاسفانه وزارت بهداشت در پاسخ به استعلام دادگاه، وجود هر نوع آلودگی در فرآورده های خونی وارداتی را تکذیب و حتی این تکذیب منجر به ناکام ماندن اقدام حقوقی دفتر ریاست جمهوری در دوره قبل در فرانسه برای احقاق حق ایران گردید.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در عین حال اظهارامیدواری کرد با اقدامات دفتر بین الملل قوه قضائیه ، منافع ملی ایران در رابطه با این اقدام احیاء شود.