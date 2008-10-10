لباس رباتیکی حرکت افراد ناتوان را تسهیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت "Cyberdyne"، در نمایشگاهی که هفته گذشته در ژاپن برگزار شد، چگونگی حرکت فردی فلج را با استفاده از این لباس به نمایش گذاشت و اعلام کرد این محصول تنها به منظور کمک به افراد سالخورده و ناتوان تولید شده و برای استفاده در برنامه های نظامی تولید نخواهد شد.

به گفته پروفسور سنکای - استاد دانشگاه تی سو کوبای ژاپن و سازنده این وسیله حرکتی که HAL نام گرفته است، این لباس با دریافت سیگنال های مغز و خواندن آنها، حرکات بدن را فرماندهی کرده و فرد را برای انجام حرکت مورد نظر هدایت می کند.

به گفته وی هنگامی که مغز در تلاش برای حرکت اسکلت بدن انسان است، بر روی پوست انسان سیگنالهای ضعیفی به وجود می آید که گیرنده های این لباس آنها را رد یابی و دریافت کرده و با انتقال آن به لباس، فرد را قادر به انجام حرکت مورد نظر می کند.

HAL دارای باطری 10 کیلوگرمی بوده که در قسمت کمر لباس جاسازی شده تا بتواند حرکات پا را کنترل کرده و فرد را برای بالا رفتن از پله ها و راه رفتن در مسیر های طولانی، هدایت کند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، شرکت تولید کننده این لباس قصد دارد این محصول منحصر به فرد را با قیمتهای ماهانه 2 هزار و 200 دلار برای تمام بدن و هزار و 500 دلار برای نیمی از بدن از روز جمعه و تنها در کشور ژاپن به افراد ناتوان و سالخورده اجاره دهد.

این شرکت اطلاعاتی مبنی بر قیمت فروش و چگونگی عرضه این لباس ارائه نکرده است.