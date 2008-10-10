به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عصر ادینبورو اعلام کرد: صحبتهایی درباره فعالیت دادگاه های شرع اسلام در پایتخت اسکاتلند و همچنین شهر گلاسگو در جریان است.

مسئله شرع اسلام در بریتانیا به دنبال صحبتهای اسقف اعظم دکتر روان ویلیامز رهبر انگلیکنهای انگلستان به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در این کشور تبدیل شد. ویلیامز تأکید کرده بود که باید برخی از ابعاد قانون شرع اسلام در نظام حقوقب بریتانیا تصویب شود.

درحال حاضر نیز برخی از دادگاه ها قوانین و شرع اسلام را در نظر داشته و در شهرهای با جمعیت قابل توجه مسلمان مستقر شده اند.

دیوان حکمیت اسلامی در اسکاتلند تصدیق کرد که این صحبتها در جریان است.

بین ایتکن سخنگوی محافظه کار وزارت دادگستری اسکاتلند اعلام کرد: دادگاههای اسکاتلند در موضوعات جنایی حق اعلام حکم قطعی را دارند. پرونده های مربوط به طلاق و خشونت در خانواده نیز باید در دادگاههای عرفی تصمیم گیری شوند.

از 25 سال پیش شورای شرع اسلام در بریتانیا که از علمای برجسته این کشور تشکیل شده درباره هزاران اختلاف حقوقی میان مسلمانان که نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد اعمال نظر می‌کند. این درحالی است که چندین سیاستمدار با ارائه اختیارات جدید به دادگاههای شرع مخالفت کرده‌اند.

همچنین در ماه ژوئیه لرد نیکولاس فیلیپس رئیس کل محکمه استیناف انگلستان نیز اظهار داشت که قانون شرع اسلام می‌تواند در نظام حقوقی این کشور نقشی برعهده گیرد.