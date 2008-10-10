همه باید برای موفقیت جودو تلاش کنند/ نگاه ما به المپیک لندن است

سید محمود میران پس از انتخاب به عنوان سرپرست تیم ملی گفت: با آرش میراسماعیلی سالهاست که دوستی عمیقی دارم و بین ما هماهنگی کاملی وجود دارد. هدف من کمک به تیم ملی است و پس از برگزاری جلسات متعدد و بحث فراوان به این نتیجه رسیدم که در این سمت بیشتر می توانم برای تیم ملی مفید باشم.

وی ادامه داد: هدف نهایی ما المپیک 2012 لندن است و هرکسی که در این راه هرکاری را که می تواند باید برای نیل به این هدف انجام دهد.

میران در مورد برنامه های تیم ملی گفت: هدف بلند مدت ما المپیک2012 لندن است و پیش از آن بازیهایی آسیایی گوانگجو را پیش رو داریم که تمام برنامه ها براساس موفقیت در این دو رویداد مهم برای ورزش ایران اسلامی طراحی خواهد شد. به عبارت ساده تر از مسابقات جهانی و قاره ای در راه رسیدن به دو هدف بهره خواهیم برد.

سرپرست تیم ملی در مورد زمان شروع برنامه های تیم ملی گفت: ماه آینده مسابقات غرب آسیا در اردن برگزار می شود که از نفرات برتر المپیاد ایرانیان و برخی شایسته ها برای حضور در رقابتهای انتخابی که بزودی زمان آن را اعلام خواهیم کرد استفاده می کنیم.

میران در مورد مسابقات جهانی2009 گفت: قبل از این مسابقات ، رقابتهای قهرمانی آسیا را پیش رو درایم که با برنامه ریزی دقیق در راه آماده سازی تیم ملی برای هر دو رویداد تلاش خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: هرکمکی که لازم باشد به تیم ملی خواهم کرد ، در کنار امور اجرایی تیم ملی، اگر در مسائل فنی نیز لازم باشد در کنار میراسماعیلی هستم و با کمک او تیم ملی را از نو می سازیم.