رکابزنان ایران عازم مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسلامی از کرمان و مجید مهدی زاده از کرج دو رکابزن کشورمان هستند که 21 مهر ماه تهران را به مقصد استرالیا برای شرکت در رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی پیشکسوتان جهان ترک کردند.

این دو رکابزن روز گذشته در سیدنی مستقر شدند تا از امروز رقابت خود را در رشته‌های یک کیلومتر و سه هزار متر آغاز کنند. این رقابت‌ها طی پنج روز در این کشور برگزار می شود که حسین اسلامی در رشته سه هزار متر، اسکراچ و پوینت رایس در بخش پیست شرکت می کند.

حسین اسلامی رکابزن کرمانی کشورمان در همین رابطه به خبرنگار مهر، گفت: پیش از این رکابزنان ایران یک بار دیگر در رقابت‌هایی در سطح بین المللی شرکت کرده بودند اما رقابت‌های سیدنی قهرمانی پیشکسوتان جهان بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی درباره تاثیرپذیری نتایج رکابزنان پیشکسوت در رنکینگ‌های آسیایی وجهانی گفت: نتیجه کار ما در رنکینگ‌های آسیایی و جهانی تاثیر دارد زیرا این رقابت‌ها در سطح قهرمانی جهان برگزار می شود.