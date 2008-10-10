دانشگاههای در حال توسعه بیش از راه و آسفالت به بنیه علمی بیاندیشند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمی همزمان با دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان خراسان شمالی در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه بجنورد با بیان این مطلب افزود: مشکلات پروژه های عمرانی یا کمبود فضای فیزیکی نباید باعث کند شدن حرکات علمی دانشگاه شود بنابراین دانشگاههای در حال توسعه مانند دانشگاه بجنورد باید هر وسیله، ابزار، اختیارات و ریسکی که می توان استفاده کرد را به کار گیرند تا امور دانشگاه با حفظ کیفیت علمی پیش برود.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه آزمایشگاههای دانشگاه بجنورد دارای نقص است، گفت: بودجه فقط بخشی از لوازم مورد نیاز توسعه است. نقص آزمایشگاهها را می توان با فعالیت کیفی اعضای هیئت علمی یا پروژه هایی که توسط دانشجویان انجام می شود حل کرد. بنابراین مهم ترین تأکیدی که وجود دارد توجه به کیفیت آموزش عالی است و ساخت و ساز نباید دانشگاه را از ارتقای کیفیت غافل کند.

وی افزود: طرح یک سری مفاهیم جدید در دانشگاههای ایران شروع شده است و دانشگاههای در حال توسعه نباید از این مفاهیم عقب بمانند. کارآفرینی، مراکز رشد و ... در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته اند از این رو دانشگاه در حال توسعه ای مانند بجنورد حداقل باید یک مرکز کارآفرینی راه اندازی کند و برای ایجاد مرکز رشد تلاش کند.

دکتر رحیمی با بیان اینکه حرکت دانشگاههای در حال توسعه باید در زمینه مفاهیم جدید مطرح در آموزش عالی متناسب با سایر دانشگاهها باشد، گفت: یعنی نباید تا یک دهه دیگر که ممکن است دانشگاهها به سمت راه اندازی کریدور علم و فناوری بروند، دانشگاه بجنورد تازه در اندیشه راه اندازی مرکز رشد باشد.

رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران افزود: اگر کشور بخواهد در مسیر درست توسعه قرار گیرد باید به مفاهیمی نظیر کارآفرینی و ایجاد مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و ... توجه شود. در حال حاضر دیگر سوالاتی نظیر نسبت استاد به دانشجو، رشته ها و ... سوالات خاصی نیست و موارد مهم تری در آموزش عالی کشور به موازات آموزش عالی جهانی مطرح است.

وی ادامه داد: اینکه دانشگاه چه تعداد فارغ التحصیل کارآفرین و موفق و افتخار آفرین برای دانشگاه دارد، دانشگاه چند شرکت دانشگاهی دانش بنیان فارغ التحصیل کرده و ... از سوالاتی که برای دانشگاههای خوب جهان مطرح می شود. بنابراین در ایران باید تلاش کنیم تا به کمک دانشگاه یک رشته دانش بنیان در شهر ایجاد شود و بخشهای مختلف شهر بر اساس دانش دانشگاه پیش رود.