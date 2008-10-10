گروه های داوطلب واکنش اضطراری در تمامی محلات تهران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مانور شهروندان تهرانی عضو در گروه های داوطلب واکنش اضطراری محلات (دوام) روز گذشته در پنج محله از پنج منطقه تهران شامل مناطق 4، 6، 8، 10 و 17 به ترتیب در محلات شمیران نو، یوسف آباد، نارمک، بریانک و ابوذر غربی با استقبال شهروندان داوطلب برگزار شد و طی آن با فرض وقوع زلزله و حوادث جانبی آن عملیات تشکیل و سازماندهی گروه های داوطلب و تجهیز آنان به وسایل امداد و نجات ذخیره شده در کانتینر ویژه این گروه و سپس حضور در صحنه عملیات تمرین شد.

بر اساس این گزارش، شهروندان داوطلب پس از آنکه توسط سرتیم های خود از کم و کیف حادثه فرضی مطلع شدند در دسته های مختلف تقسیم و با یونیفورم های واحد و وسایل امداد و نجات به سمت محل های فرضی حادثه حرکت کردند و بدون دریافت کمک از نیروهای رسمی امدادگر، بر اساس آموزش هایی که از قبل فراگرفته بودند به ترتیب به اجرای عملیات محصور ساختن محدوده حادثه با نوار خطر، پاکسازی معابر، مداوای جراحت های سطحی همشهریان محله خویش، اطفاء حریق های محدود و اطلاع رسانی به اهالی محله در مورد مخاطرات احتمالی پرداختند .

دکتر مازیار حسینی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حاشیه مانور مردمی انجام شده در محله شمیران نو واقع در منطقه 4 درجمع خبرنگاران ضمن تشریح برنامه های آینده توسعه گروه های داوطلب واکنش اضطراری در تمامی محلات شهر تهران گفت: این طرح از سال گذشته و در مرحله اول در پنج محله از مناطق 4، 6، 8، 10 و 17 اجرا شد و طی آن در هر محله حدود 50 نفر داوطلب شناسایی شدند

وی ادامه داد: در کلاس های آموزش مدیریت بحران، کمک های اولیه، جستجو و نجات، اطفاء حریق و روانشناسی حادثه شرکت کردند و اکنون با برخورداری از این آموزش ها و تجهیزاتی که برای آنان در کانتینرهای استقرار یافته در پارک ها، مساجد و مدارس پیش بینی شده از آمادگی مناسب برای همیاری و کمک رسانی به اطرافیان و همسایگان محله خود برخوردارند.

وی گفت: در آینده از مراکز دانشگاهی جهت ارائه برنامه های آموزشی خاص این دوره به شهروندان داوطلب عضو این گروه ها با همکاری جمعیت هلال احمر و اورژانس شهر تهران استفاده خواهد شد.

وی در خصوص ضرورت تشکیل این گروه های داوطلب مردمی گفت: به هر حال در شهر بزرگ تهران و در سایر کلان شهرهای کشور بر اساس آموزه های جهانی و برای کاهش تلفات و خسارات در حوادث و سوانح چاره ای نیست که شهروندان برای فعال شدن در بخش های پیشگیری، آمادگی و مقابله در شرایط بحرانی سازماندهی شوند و این رویکرد باید گسترش یابد.