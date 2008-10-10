پخش تصاویر آرشیوی ایام انقلاب برای اولین بار

علی‌اصغر پورمحمدی درباره تولیدات شبکه برای ایام دهه فجر به خبرنگار مهر گفت: دهه فجر فرصتی مناسب است تا مردم را بیشتر با ابعاد انقلاب اسلامی آشنا کنیم. صدا و سیما در سال‌های اخیر به این امر به نحو مطلوب پرداخته و توانسته با آرشیو قوی که در اختیار دارد تصاویر ارزنده از زمان انقلاب نشان دهد.

وی در ادامه افزود: ایجاد فضای گفتگوی بین نسلی با در نظر گرفتن اهداف و مسیر آینده در خصوص انقلاب اسلامی، بهره‌گیری درست از تصاویر جذاب آرشیوی و پخش برنامه‌های زیبا و تاریخی می‌تواند رخدادهای انقلاب اسلامی را به شکل مطلوب انعکاس بدهد. در مجموع، پخش مجموعه، فیلم‌های مستند و برنامه‌های ترکیبی و گفتگومحور با موضوع انقلاب اسلامی از وظایف رسانه ملی است و صدا و سیما در این باره هرگز کوتاهی نکرده است.

مدیر شبکه سه خاطر نشان ساخت: شبکه سه به دنبال تهیه تصاویر آرشیوی جدید ایام انقلاب است تا مخاطبان شاهد برنامه‌های متنوع و جذاب باشند و ما هم بتوانیم پاسخگوی نیازهای آنها باشیم. امیدوارم بتوانیم تصاویری ارزنده‌ برای این ایام تهیه کنیم. علاوه بر آن همچون سال‌های گذشته در حال تهیه برنامه‌های گفتگومحور جذاب با محوریت انقلاب هستیم.

پورمحمدی ادامه داد: سعی داریم برنامه‌های با موضوع انقلاب با تعجیل ساخته نشود، به همین دلیل جلسه‌های متعدد با مدیران و برنامه‌سازان برگزار کرده‌ایم تا برنامه‌ها کلیشه‌ای نباشند. پخش یک مجموعه تلویزیونی هم در دهه فجر از دیگر برنامه‌های شبکه سه است.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های شبکه سه گفت: شبکه سه، شبکه‌ای است که برای جوانان تعریف شده و بنابراین باید پاسخگوی نیازهای آنها باشد. به همین دلیل تهیه برنامه‌های جذاب از اولویت‌های شبکه سه است. کارشناسان مختلف در شورای طرح و برنامه و گروه فیلم و سریال حضور دارند تا سوژه‌های مختلف فیلم‌ها و مجموعه‌ها را بررسی کنند و تولیدات مناسب داشته باشیم.