شخصیت پلیس فیلم "هکر" باورپذیر است

حسین تبریزی درباره پذیرش کارگردانی فیلم تلویزیونی "هکر" به خبرنگار مهر گفت: خیلی علاقمند به ساخت یک فیلم پلیسی بودم، به همین دلیل وقتی پیشنهاد کارگردانی فیلم "هکر" به من داده شده، ژانر پلیسی و سوژه تازه آن من را برای کارگردانی پروژه ترغیب کرد. موضوع فیلم جذاب بود و من هم سعی کردم چهره پلیسی باورپذیر باشد تا تماشاگران ارتباط خوب با آن برقرار کرده و همذاتپنداری کنند.
وی درباره بازنویسی فیلمنامه این پروژه افزود: وقتی فیلمنامه به دستم رسید، سعی کردم بخشهایی از کار را اجراییتر کنم. در مجموع بازنویسی کم بود، چرا که فیلمنامهای خوب در اختیار داشتیم.
این کارگردان درباره کم بودن کارهای عملیاتی پلیس در فیلم "هکر" توضیح داد: به هر حال تمام آثار پلیسی که نباید عملیاتی باشد. در این فیلم خیلی دوست داشتم پلیس بیشتر به دنبال کارهای تفکری باشد تا عملیاتی و با وارد شدن شخصیت مسعود (رامتین خداپناهی) به قصه که یک هکر است، همکاری او را با پلیس میبینیم، به همین دلیل به دنبال ظرافتها بودم. از سوی دیگر علاقمند بودم زندگی در قصه جریان داشته باشد.
تبریزی در پاسخ به این سوال که چرا فیلم خیلی سریع به اتفاقات میپردازد و به بیننده استرس دیدن یک فیلم معمایی را وارد نمیکند، گفت: غالب کارهای پلیسی تعلیق دارد و در پایان قصه گرهگشایی میشود، اما معتقدم اگر قصه کشش داشته باشد میتواند بیننده را همراه اتفاقات کند، بدون اینکه به او استرس وارد کند. هدف ما از ساخت این فیلم فقط سرگرمی نبود، بلکه آموزش را هم در نظر داشتیم، به همین دلیل سعی نکردم گرههای قصه را خیلی پیچیده کنم که مخاطب از آن سر در نیاورد.
وی ادامه داد: تلاش داشتم اتفاقات قصه خیلی واقعی باشد و شما میبینید سرقت در فیلم "هکر" به راحتی اتفاق بیفتد، درست مثل زندگی طبیعی. دوست نداشتم بیننده با دیدن فیلم "هکر" اذیت شود.
این کارگردان درباره انتخاب بازیگران این فیلم گفت: در این پروژه سعی کردم بهترینها را انتخاب و از چهرههایی استفاده کنم که کمتر در این نقشها دیده شدهاند. مثلاً رامتین خداپناهی همیشه در ایفای نقشهای منفی خوش درخشیده، اما در این فیلم نقش یک هکر را ایفا میکند که با پلیس همکاری دارد. او به خوبی از عهده نقش خود برآمد، یا شبنم قلیخانی که غالباً نقشهای مثبت دارد، در این فیلم به خاطر پول با دزدان همکاری میکند یا بازیگران دیگر هم به این ترتیب انتخاب شدند.
تبریزی در پایان اشاره کرد: این فیلم با همکاری عواملی خوب ساخته شد. البته اگر در زمان بهتر و به دور از تعجیل ساخته میشد، بهتر از این در میآمد، ولی در مجموع از نتیجه کار خیلی راضی هستند و از مدیران شبکه دو قدردانی میکنم.
فیلم تلویزیونی "هکر" ساخته تبریزی 17 مهر ساعت 20:50 از شبکه دو روی آنتن رفت. این فیلم به تهیهکنندگی میترا تمجیدی درباره دو جوان به نامهای شیرین و مسعود است که از نوابغ دانشگاه در رشته فوق لیسانس کامپیوتر هستند. از سوی دیگر گروهی که به دنبال استخدام هکر هستند به سراغ آنها میآیند تا بتوانند از هوش آنها استفاده کرده و سیستمهای مالی را هک کنند و ...
در فیلم تلویزیونی "هکر" رامتین خداپناهی، رضا آشتیانی، فرشاد ارج، فرزاد رفعت، شیوا خسرومهر، نعیمالله بختیاری و ... بازی میکنند. از عوامل این پروژه میتوان به میترا تمجیدی و مریم منشیزاده نویسندگان، حمید احمدی تصویربردار، رضا مطهری تدوین، مهرداد میرکیانی و سیدحسین عالینژاد طراح صحنه و لباس نام برد.
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