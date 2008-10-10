افغانها خواهان تداوم حضور ناتو در کشورشان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، یاپ دی هوپ شفر طی نشست دو روزه این سازمان در بوداپست گفت: "من تصور می کنم که ما پیامی روشن از سوی دولت افغانستان داریم و آن پیامی است که ما آن را می خواهیم [یعنی اینکه ناتو به عملیات های نظامی خود علیه طالبان ادامه دهد]".

دبیر کل ناتو همچنین گفت: علی رغم بحران اقتصادی فعلی از افزایش بودجه های نظامی کشورهای عضو ناتو حمایت می کنم.

گفتنی است که پیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان که این روزها شرایط بسیار بغرنجی را بلحاظ امنیت و تولید مواد مخدر و رشد تروریسم تجربه می کند، برای مدت یکسال دیگر تمدید کرده است.

آمریکا، با 18 هزار سرباز و انگلیس با 8 هزار نیرو بیشترین نیروی نظامی را در افغانستان دارا می باشند.