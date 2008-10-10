بازنشستگان تهرانی به زودی سهام عدالت دریافت می کنند

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرداخت سهام عدالت در استان تهران و شهرستان هشتگرد به صورت نمادین صورت گرفت و حدود 80 بازنشسته این سهام را دریافت کردند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: از ابتدای هفته جاری پرداخت سهام در سایر شهرستانهای استان تهران نیز آغاز می شود و بازنشستگان تهرانی نیز مشمول آن خواهند شد.

خبازها گفت: استان تهران دارای 450 هزار بازنشسته است که به طور حتم تقسیم این سهام در میان آنان نسبت به سایر استانهای کشور زمان بر خواهد بود بنابراین توصیه می کنیم بازنشستگان عجله ای برای دریافت سهام نداشته باشند و بزودی تمامی آنان سهام عدالت را دریافت خواهند کرد.