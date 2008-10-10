زمین های بازی 640 پارک تهران ایمن سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،مهندس محمد هادی حیدرزاده با اشاره به اینکه تامین ایمنی عموم شهروندان به ویژه کودکان در معابر شهری و فضاهای عمومی برای مدیریت شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: ایمن ساختن فضای بازی سایر بوستان های شهری نیز در دستور کار سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران قرار دارد.

وی افزود: به این منظور علاوه بر استفاده از کف پوش مناسب، نسبت به تعویض لوازم بازی موجود با وسایل بازی ایمن و استاندارد اقدام شده است.

به گفته وی برای اولین بار ستاد ویژه ای به منظور برگزاری هفته جهانی کودک در شهرداری تهران تشکیل شده که برنامه های این ستاد از سوی کودکی به نمایندگی از کودکان پایتخت در روز جهانی کودک اعلام شد.

مشاور زیست محیطی شهردار تهران ایمن سازی ترافیکی مدارس و معابر منتهی به مراکز آموزشی را از جمله اقدامات به عمل آمده در آغاز سال جدید تحصیلی برشمرد و تصریح کرد: علاوه بر این انجام معاینه فنی سرویس مدارس از دیگر فعالیت هایی بوده که به منظور تامین ایمنی دانش آموزان به اجرا در آمد.

حیدرزاده با اعلام شعار امسال هفته جهانی کودک تحت عنوان ایمنی و ترافیک اضافه کرد: با توجه به این نامگذاری نخستین جشنواره کودک، امینی و ترافیک در پارک آموزش ترافیک افتتاح شده است.

وی در پایان با اشاره به اجرای این جشنواره از سوی سازمان حمل و نقل ترافیک تهران با مشارکت یونیسف، خاطر نشان کرد: برپایی نمایشگاهی با مشارکت 35 موسسه دولتی و غیر دولتی، برگزاری مسابقات مختلف با موضوعات ترافیکی و حضور چهره های محبوب و معروف هنری و ورزشی، از جمله بخش های جشنواره است.

گفتنی است ، اجرای جشنواره فوق تا روز سه شنبه 23 مهر ماه در پارک آموزش ترافیک(پارک پلیس) و در ساعت 16 تا 30/20 برای عموم کودکان به همراه اولیای آنان امکان پذیر است.