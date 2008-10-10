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۱۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷

شورجه روی صندلی کارگردانی "زنی از جنس باران" نمی‌نشیند

شورجه روی صندلی کارگردانی "زنی از جنس باران" نمی‌نشیند

تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "زنی از جنس باران" از منتفی شدن حضور جمال شورجه در مقام کارگردان این مجموعه خبر داد.

مهدی عظیمی‌میرآبادی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه مجموعه را فرزانه شبانی و مجید فرازمند برای شبکه یک می‌نویسند. این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای برای شبکه یک تولید می‌شود. شورجه و عباس مرادیان مشاوران فیلمنامه هستند.

وی در ادامه افزود: بیش از این قرار بود شورجه پروژه "زنی از جنس باران" را کارگردانی کند که بنا به دلایلی میسر نشد. در حال حاضر ما یک نفر را به عنوان کارگردان به شبکه معرفی کرده‌ایم که بعد از تایید کار را آغاز می‌کنیم.

این مجموعه موضوعی متفاوت دارد و به زندگی یکی از شخصیت‌های زن در کشور می‌پردازد که واقعی است. مهدی عظیمی میرآبادی تولید فیلم‌های تلویزیونی "بوته زار گز" با محوریت دفاع مقدس و "فقط دو ساعت" را در مرحله پیش تولید دارد. فیلم تلویزیونی "مرد زیبا" به تهیه‌کنندگی عظیمی میرآبادی و کارگردانی بهمن زرین‌پور چندی پیش از شبکه یک پخش شد.

کد مطلب 762531

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