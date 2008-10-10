اهمیت تداوم مذاکرات ایران و آژانس/ لزوم پیوستن فوری اسرائیل به NPT

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی کویت (کونا)، کویت بر اهمیت ادامه گفتگو و همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای آنچه برطرف کردن نگرانی ها درباره برنامه هسته ای ایران خواند، تاکید کرد.



کویت همچنین بر ضرورت تلاش برای پیوستن فوری رژیم اسرائیل به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و قرار گرفتن تمام فعالیتهای هسته ای این رژیم تحت نظارت و کنترل آژانس تاکید و اعلام کرد : نپیوستن اسرائیل به معاهده ان پی تی، اختلال در موازنه قوا ایجاد کرده و عامل نگرانی دائمی منطقه خاورمیانه شده است.

ناصرمحارب الهین مشاور دفتر نمایندگی کویت در سازمان ملل متحد که بیانیه کشورش در شصت و سومین نشست کمیته خلع سلاح وامنیت بین المللی وابسته به مجمع عمومی این سازمان را قرائت می کرد از جامعه جهانی خواست برای توقف فروش وسایل و تجهیزات علمی و فناوری که در تقویت و گسترش سلاحهای هسته ای اسرائیل یا هر کشور دیگر استفاده می شود جلوگیری کند.

کویت همچنین بر حق غیر قابل انکار کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (از جمله ایران) برای دستیابی به فناوری و توسعه و تجربه لازم برای استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز و در چارچوب معاهده های بین المللی مربوطه تاکید کرد.

محارب الهین گفت : امیدواریم همه کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای(ان پی تی) به تعهدات خود و نظام پادمانها پایبند باشند و از طریق گفتگوی سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل تمام مسائلی که ممکن است ایجاد شک و تردید نماید، همکاری کنند.