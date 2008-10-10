واگذاری مزایده ای نیروگاهها/ واگذاری تعدادی از نیروگاهها به وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران موافقت کرد مالکیت نیروگاههای وزارت نیرو به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود تا توسط هیئت عالی واگذاری با قیمت مناسب و تضمین خرید برق، مشروط به تبدیل آنها ظرف سه سال به سیکل ترکیبی به شیوه مزایده واگذار شوند.

همچنین در صورت درخواست صاحبان نیروگاههای واگذار شده برای دریافت وام از حساب ذخیره ارزی صرفا هیئتی مرکب از وزرای نیرو، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختیار تصمیم گیری خواهد داشت.

در مصوبه هیئت دولت آمده است: وزارت نیرو می تواند تعدادی از نیروگاههای خود را به وزارت نفت واگذار کند تا از محل اعتبارات داخلی وزارت نفت به شیکل ترکیبی تبدیل شوند.

در همین حال، غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر گفت: به محض ابلاغ مصوبه هیئت دولت برای واگذاری نیروگاههای دولتی، قیمت گذاری از سوی سازمان صورت خواهد گرفت و پس از تصویب قیمت در هیئت واگذاری، در روزنامه های کثیرالانتشار برای فروش به روش مزایده ای درج می شود.

اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی نیز معتقد است واگذاری نیروگاههای دولتی به روش مزایده ای سبب جلوگیری از خرد شدن سهام می شود، ضمن اینکه روش واگذاری سهام نیروگاه ها سریعتر و شفاف ترخواهد شد.

در این میان، پرویز فتاح وزیر نیرو چندی پیش در گفتگو با مهر گفته است: تمام کارخانجاتی که وزارت نیرو در آنها دارای سهام بوده و زیر مجموعه های این وزارتخانه در شرکت مادر تخصصی ساتکاپ، امسال واگذار می شوند.

وزیر نیرو وزارتخانه متبوعش را جزو دستگاه هایی که مراحل مربوط به خود برای امر واگذاری سهام را انجام داده است، اعلام کرده و افزوده است: در این بعد ماموریت وزارت نیرو به اتمام می رسد و این وزاتخانه در هیچ شرکت تولیدی، سهام دولتی نخواهد داشت.

وی واگذاری نیروگاه ها را از اولین بخشهای آماده برای عرضه سهام این دستگاه اعلام کرده است. فتاح همچنین از اتمام مراحل مقدماتی واگذاری 10 نیروگاه به بخش خصوصی خبرداده و تصریح کرده است: کارهای مربوط به واگذاری این نیروگاه ها دیگر از دست ما خارج شده و در انتظار تصمیمات وزات امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان خصوصی سازی است.

وی با تاکید بر اینکه تمام موارد مذکور آغاز کار واگذاری زیر مجموعه های وزارت نیرو است، اظهارداشته است: 80 نیروگاه را به مرور زمان به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

وزیر نیرو همچنین از آغاز احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی خبرداده و گفته است: بیش از سه هزار مگاوات تولید نیروگاهی در دست بخش خصوصی است و این بخش هم اکنون در حال ساخت تعداد زیادی نیروگاه است.

فتاح در ادامه از پایان یافتن مراحل اداری واگذاری 10 نیروگاه شامل هفت نیروگاه حرارتی، 2 نیروگاه بادی و یک نیروگاه برق آبی به بخش خصوصی خبر داده است.