افتتاح بزرگترین مرکز بازیافت خاورمیانه در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد هادی ایازی امروز در اولین سمینار بررسی علل حریق و حوادث که در هتل المپیک تهران برگزار شد با اشاره به اهمیت برگزاری این سمینار ، گفت : ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی دارای شرایط خاصی است که مدیریت بحران برای آن ضرورت دارد و شاهدیم که هر 15 سال یک بار زلزله های بزرگ و هر سال زلزله های خفیف با درصدی از تلفات می تواند مشکلات جانبی زیادی را ایجاد کند .

ایازی با بیان اینکه حریق یکی از مشکلات جدی تهران است ، افزود : به دلیل این که از کشورهای نفت خیز جهان هستیم ، دومین رتبه در منابع گاز را داشته و دارای جنگل های متعدد ، بازارهای در هم تنیده و حریق های متعدد هستیم ، نیاز به برنامه ریزی جدی برای پیشگیری از حریق داریم .

وی با اشاره به مصوبه مجلس هفتم برای ایجاد سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در تهران و قرار گرفتن شهردار تهران برای ریاست این سازمان ، اظهارداشت: شهرداری اعتقاد دارد نقش پیشگیری مقدم بر مقابله است و در این زمینه آموزش و فرهنگ سازی می تواند درصد قابل توجهی از این خسارات را کاهش دهد و شهرداری تهران افتخار دارد در این زمینه همیشه پیشگام بوده و بیمه آتش سوزی را برای همه منازل تهران انجام داده است.

ایجاد مرکز آموزش پیشرفته آتش نشانی در صالح آباد

مشاور عالی شهردار تهران خاطر نشان کرد : طرح ایجاد مرکز آموزش مدرن و پیشرفته ای نیز که علاوه بر تامین نیروی متخصص داخلی ، در سطح خاورمیانه پذیرای دانش پژوهان سایر کشورها باشد ، در صالح آباد در دست اقدام است .

وی از بهره برداری دانشکده آتش نشانی صالح آباد که طرح آن در برنامه ریزی دو ساله به تصویب رسیده است خبر داد و افزود : در این دانشکده که تحت نظارت کالج مورتون انگلستان است ،همه امکانات رفاهی ، آموزشی و کارگاه های خاص منطبق با استادردهای روز دنیا برنامه ریزی شده که می تواند علاوه بر تامین نیازهای منطقه ای ، پذیرای 500 نفر در فاز اول بوده و پیش بینی آن برای فاز های بعدی نیز انجام شده است .

ایازی با اشاره به توان تخصصی سازمان آتش نشانی ، گفت : ارائه خدمات آموزشی در سطوح عمومی تا تخصصی برای ایمن سازی اماکن موجود در شهر ، نظارت بر رعایت مولفه های ایمنی در اکثر صدور پروانه های ساختمان ، استفاده از مشاوره های مجامع بین المللی ، تجزیه و تحلیل حوادث و آتش سوزی ها و انعکاس آن به سازمان های مربوطه از جمله اقدامات این سازمان است.

وی با بیان اهمیت برگزاری این سمینار در جمع سازمان آتش نشانی ها ، شرکت های بیمه ، کارشناسان قوه قضائیه و دادگستری خاطر نشان کرد : سیاست و خط مشی نوین مدیریت شهری تحول در ساز و کار ایمنی مهمترین کلان شهر ایران و منطقه است و در این راستا اقدامات موثری صورت گرفته است که امیدواریم به سایر شهرهای کشور تسری یابد .

مشاور عالی شهردار تهران افزود : تقدم بر رویکرد مدیریت نرم افزاری ، آموزش و نگاه عمیق به تخصص ها و فرهنگ سازی ، تجزیه و تحلیل علمی حوادث و مستند سازی آن با رعایت روش های علمی و مفهومی و افزایش دانش کارشناسان مرتبط با موضوع از اهدافی است که به جدیت توسط شهرداری تهران دنبال می شود .

ایازی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرداری تهران در این راستا ، گفت : تولید فیلم عملیاتی 125 ، راه اندازی استودیوی شبکه خبر در محل آتش نشانی تهران برای اطلاع رسانی آن لاین و تجهیز ناوگان تاکسیرانی به کپسول های آتش نشانی برای اطفای حریق خودروهای سطح شهر ، از دیگر اقداماتی است که در زمینه فرهنگسازی انجام شده است .

چهار منطقه تهران در مراحل ابتدایی پیوستن به شبکه جهانی جامعه ایمن

مشاورعالی شهردار تهران با بیان این که مدیریت شهری اعتقاد راسخ دارد که ایمنی یکی از مهترین نیازهای شهروندان بوده و باید در جهت بهبود مستمر آن و رسیدن به جایگاه مناسب ، مشارکت همه نهادها و به ویژه شهروندان وجود داشته باشد ، افزود : در این راستا طرح اتصال مناطق شهری تهران به شبکه جهانی جامعه ایمن مورد نظر شهرداری است و منطقه 22 به عنوان پایلوت به این شبکه پیوسته و چهار منطقه 20، 21، 5 و 4 نیز در مراحل ابتدایی پیوستن به شبکه جهانی جامعه ایمن قرار دارند و در آینده نزدیک همه مناطق تهران به این شبکه جهانی متصل می شوند .

ایازی خاطر نشان کرد : بر اساس الگوی جامعه ایمن سازمان بهداشت جهانی ، با رعایت شاخصه هایی که مرتبط با راهکارهای بهبود ایمنی و کاهش خسارات و مصدومیت هاست می توان جوامع شهری را به سمت حفاظت پایدار شهر در مقابل تهدیدات مدیریت کرد که این موضوع نیازمند همکاری همه بخش های مرتبط است .

سخنگوی شهرداری تهران یکی از مهم ترین نهادهای مرتبط با ایمنی را در داخل و خارج کشور ، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دانست و گفت : سازمان های آتش نشانی صرفا به ارائه خدمات امدادی و اطفایی نمی پردازند ، بلکه با ارائه خدمات ایمنی متنوع ، به ویژه در محورهای مهم آموزش و پیشگیری از بروز حریق و حوادث به یاری مردم شتافته اند .

وی با تاکید بر توجه شهرداری به توسعه سخت افزاری و نرم افزاری اصولی سازمان آتش نشانی ، گفت : به زودی تعداد ایستگاه های آتش نشانی به 125 ایستگاه متناسب با نیاز تهران می رسد و به روز کردن تجهیزات و امکانات پیشرفته آن ها نیز افزایش خواهد یافت .

ایازی با بیان اینکه توجه به دانش و تخصص و آموزش های عمومی و تخصصی برای ارتقای سطح ایمنی مورد نظر شهرداری قرار دارد ، افزود : در این راستا ارتباط نزدیکی با مراکز علمی دنیا به ویژه کالج مورتون انگلستان برقرار و اقدام به اعزام دانشجو به این مرکز شده است و از اساتید آن نیز برای برگزاری کلاس های تخصصی در تهران دعوت شده است .

افتتاح بزرگترین مرکز بازیافت خاورمیانه در هفته جاری

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری تهران خود را متعهد می داند تا پروژه های شهری را در حداقل زمان به اتمام برساند و نصب روزشمار برای پروژه ها نیز در راستای پاسخگویی به شهروندان است ، گفت : علاوه بر افتتاح برج میلاد که چند روز پیش انجام شد ، در هفته جاری شاهد افتتاح بزرگ ترین تقاطع غیر همسطح ایران در سه راه آزمایش خواهیم بود .

ایازی افزود : بزرگ ترین مرکز بازیافت خاورمیانه نیز با خط بازیافت 3500 تن در یک شیفت و 7 هزار تن در دو شیفت در محوطه تخمیر 22 هکتار و با دارا بودن سلول دفن زباله ، این هفته افتتاح خواهد شد .

بر اساس این گزارش در این مراسم ، از دکتر ایازی به دلیل تلاشهای شهرداری در ارتقای فرهنگ ایمنی، زمینه سازی در جهت آموزشهای مدرن و به روز دنیا، کمک به تجهیز ناوگان آتش نشانی تهران و همکاری در راستای ایجاد بزرگ ترین مرکز آموزش آتش نشانی در خاورمیانه ، توسط کالج مورتون تجلیل شد.

بر این اساس ، "جان لو" ، مدیر توسعه و بین الملل ، "پاتریک کوکس" استاد صاحب نام علل حریق در اروپا و "دیوید تونزند" کارشناس و استاد برسی علت حریق در صنعت بیمه از دیگر سخنرانان این همایش بودند .