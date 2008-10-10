فهرست محصولات انتشاراتی جشنواره سینما حقیقت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب‌ها عبارتند از "مستند در قاب حقیقت" شامل مجموعه مقالات نویسندگان و منتقدان سینمای ایران به کوشش اسماعیل میهن‌دوست، "حقیقت سینما و سینما حقیقت 2" زاون قوکاسیان، "سینمای مستند معاصر لهستان" تادوش لوبلسکی و "فلسطین 48ـ108: سلب مالکیت شصت ساله" آرلین کلمشا.



"انیمیشن مستند، شیوه بیانی تازه" رخساره قائم مقامی، "مستند بحران" آزاده کریمی و "دفاع غیرعامل" محبوبه کلانتری دیگر کتاب‌های هستند که همزمان با برپایی دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت منتشر می‌شوند.



بولتن بین‌المللی جشنواره سینما حقیقت با عنوان NISIMAZINE به سرپرستی ماتئو داراس و مدیریت جلیل اکبری صحت، نشریه روزانه جشنواره به سردبیری کیوان کثیریان و کاتولوگ ویژه جشنواره به کوشش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از دیگر محصولات انتشاراتی جشنواره سینما حقیقت است که همزمان با آغاز جشنواره در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت روزهای 23 تا 28 مهرماه در سینما فلسطین، سینما قیام و تالار فارابی دانشگاه هنر برگزار می‌شود.