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۱۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

مستند "شیکاگو 10" در جشنواره سینما حقیقت پخش می‌شود

مستند انیمیشن "شیکاگو 10" ساخته برت مورگن که درباره وقایع تاریخ‌ساز سال 1968 و یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دادگاهی در آمریکاست در دومین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در سینما فلسطین روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "شیکاگو 10" تولید سال 2007 آمریکاست و در آن تعدادی از چهره‌های مطرح سینما شامل هنک آزاریا، نیک نولتی، مارک روفالو، روی شایدر، لیو شرایبر جای شخصیت‌های اصلی صحبت کرده‌اند.

داستان فیلم سال 1968 و در دورانی روی می دهد که جنگ ویتنام، ترور مارتین لوترکینگ و ... تظاهرات اعتراض‌آمیز را افزایش داده است. در این بین اعضای گروهی وابسته به انجمن بین‌المللی جوان، در جریان برگزاری کنگره حزب دموکرات در شیکاگو راهپیمایی صلح‌آمیزی  تدارک می‌بیند که با دخالت و خشونت پلیس بر هم خورده و درگیری خیابانی آغاز می‌شود. هشت نفر از سران جوان گروه دستگیر و برای محاکمه به دادگاه احضار می‌شوند و ...

مستند "شیکاگو 10" پارسال در جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو جایزه بهترین فیلم مستند را برد و فروش آن در آمریکا حدود 180 هزار دلار بود. این فیلم در فاصله روزهای 23 تا 28 مهرماه در جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت در سینما فلسطین به نمایش در می‌آید.

کد مطلب 762621

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