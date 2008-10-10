جلسه هماهنگی تیم ها برگزار شد / انجام تست الکل از داوران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از فیلیپین، در این جلسه سه نماینده از هر کشور حضور داشتند و در مورد مسائل مختلف برگزاری هفتمین دوره مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا بحث و بررسی و تصمیم گیری کردند.

" آیم هانگ یین " رئیس کمیته هماهنگی برگزاری مسابقات در این نشست ضمن خوش آمدگویی به تیم های شرکت کننده گفت: این بزرگترین رویداد برای آینده والیبال بانوان آسیا به شمار می رود و امیدواریم بتوانیم مسابقات این دوره را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.

دربین اعضای کمیته های مختلف برگزاری این مسابقات ایران هیچ نماینده ای نداشت اما در بخش داوری " مژگان کلمبی پور" حضور دارد و از فردا به قضاوت مسابقات خواهد پرداخت. در بخش داوری همه کشورها یک نماینده دارند و تنها فیلیپین به خاطر امتیاز میزبانی دو قاضی خواهد داشت.

براساس تصمیم مسئولان برگزاری مسابقات، مقرر شد قبل از شروع هر دیدار از داور مسابقات تست الکل گرفته شود و در پایان بازی نیز از بازیکنان به صورت اتفاقی تست دوپینگ گرفته شود.