جواد نکونام به تیم ملی پیوست / کفاشیان تمرین ملی پوشان را زیر نظر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای برگزاری دیدار برابر کره شمالی در مرحله مقدماتی جام جهانی آماده می کند، عصر امروز تمریناتش را زیر نظر علی دایی در محل کمپ تیم های ملی پیگیری کرد.

در این تمرین جواد نکونام بازیکن تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا نیز حضور داشت و نخستین تمرین خود را با سایر ملی پوشان برگزار کرد. براساس اعلام مسئولان تیم ملی قرار است فردا رسول خطیبی و فریدون زندی نیز به اردوی تیم ملی ملحق شوند.

در تمرین عصر امروز تیم ملی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال حضور داشت و دقایقی با کادر فنی و سرپرست تیم ملی در مورد شرایط ملی پوشان به گفتگو پرداخت.

ملی پوشان کشورمان تا روز چهارشنبه زمان برگزاری دیدار با کره شمالی، تمریناتشان را زیر نظر علی دایی پیگیری خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان قرار است فردا در دیداری تدارکاتی در محل کمپ تیم های ملی به مصاف تیم فوتبال پیکان قزوین برود.