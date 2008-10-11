سومین نشست نمایندگیهای استانی خبرگزاری مهر در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پرویز اسماعیلی مدیرعامل خبرگزاری مهر در آیین افتتاح این نشست دو روزه با تاکید بر اهداف عالیه خبرگزاری افزود: در سیاستهای جاری خبرگزاری، توجه به استانها و توسعه بیشتر فعالیتهای خبرگزاری به یک تصمیم تبدیل شده و تلاش می شود بالابردن سطح کیفی اخبار در اولویت باشد.

وی با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر نهادی سیاسی نیست و رویکرد اصلی آن مسائل فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: حوزه های فرهنگی و اجتماعی خبری نیازمند دقت و توجه ویژه ای هستند به همین علت اخبار تولیدی و گزارشهای خبری و تحلیلی جزو اولویتهای کاری خبرگزاری هستند.

سعید آلادپوش قائم مقام خبرگزاری مهر نیز در این مراسم ضمن تقدیر از فعالیتهای نمایندگان استانی بر تقویت واحدهای استانی و کیفی سازی اخبار تاکید و اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزیهای صورت گرفته نمایندگی های استانی مهر پرفروغتر از گذشته در عرصه اطلاع رسانی کشور ظاهر شوند.

