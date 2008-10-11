علیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم 20 شهریور به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک کلید خورد و 13 آبان از این شبکه روی آنتن می‌رود. فیلمنامه "تخت جمشید سرروزولت" را ابراهیمی‌فر بر مبنای طرحی از علی‌اصغر احمدی‌مقدم و محمود معظمی نوشته و تصویربرداری در خیابان دیباجی ادامه دارد. در این اثر آتیلا پسیانی، نازنین فراهانی و میلاد کی‌مرام نقش‌های اصلی را ایفا می‌کنند.

وی درباره داستان "تخت جمشید سر روزولت" گفت: این فیلم درباره جوزف فریمن کارگردان آمریکایی ایرانی‌تبار است که برای شرکت در جشنواره فیلم به ایران سفر می‌کند و در ایران با حوادثی رو به رو می‌شود. همزمان با تصویربرداری امیر شاهوردی و حیدر بهبودی مشغول تدوین این پروژه هستند تا برای پخش آماده شود.



عوامل پروژه "تخت جمشید سر روزولت" عبارتند از جمشید مرتضوی مدیر تصویربرداری، فرزام منطقی صدابردار، علیرضا علویان صداگذار، رضا عباسی عکاس، ایمان امیدواری طراح گریم، مهسا عظیمی طراح صحنه و لباس و محمد حمزه‌ای دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.