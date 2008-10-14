به گزارش خبرنگار مهر، تولید و پخشکنندگان فیلمهای سینمایی به مدد تجربه سالها فعالیت در این عرصه دریافتهاند تیزرهای تلویزیونی بیشترین میزان نفوذ را از میان سایر ابزار تبلیغی بین مخاطبان دارد. افزایش چشمگیر تعداد تماشاگران پس از شروع پخش تیزرهای فیلمها از تلویزیون دلیلی است بر این مدعا.
هر چند تیزر تلویزیونی به گفته عوامل سینما موثرترین ابزار تبلیغی است، اما عواملی چون گرانی آن، نظارتهای سرسختانه و از سوی دیگر ناممکن بودن پخش تیزر برخی فیلمها از تلویزیون موجب میشود امکان استفاده از این ابزار به راحتی برای هر فیلم یا فیلمسازی فراهم نشود.
هرگز نمیتوان تیزر فیلم برخی کارگردانان را از تلویزیون دید یا اغلب فیلمهای مستقل با گرایش هنری معمولاً فرصتی برای پخش تیزر به دست نمیآوردند و این دو گروه به طور کلی از این امکان محرومند. مشکل دیگر این عرصه گران بودن آن است و پخش تیزرهای چند ثانیهای در آگهیهای بازرگانی وسط مجموعههای تلویزیونی حدود سه میلیون تومان هزینه دارد.
وقتی به رقم لازم برای پخش 10 تیزر نگاه میشود به خوبی قابل درک است که صرف 30 میلیون تومان هزینه فقط برای بخشی از تبلیغات فیلم تنها در صورت بازگشت چند برابر بودجه صرف شده میتواند قابل توجیه باشد. اما عملاً این اتفاق در مورد اغلب فیلمها نمیافتد و فقط در میان باقی تبلیغات نسبتاً کمتاثیر، تیزرهای تلویزیونی جایگاهی برای خود یافتهاند.
این در حالی است که انتظار میرود رسانه ملی نگاه خود را به فیلمهای سینمای ایران تغییر دهد و آنها را کالایی فرهنگی بداند که میتواند در اراتقای سطح جامعه تاثیر بسزا داشته باشد، نه اینکه دیدگاه تجاری به فیلمها داشته باشد. مثل اتفاقی در مورد فیلمهای تولید مرکز سیمافیلم یا شبکههای مختلف تلویزیون میافتد.
فیلمهای "مریم مقدس"، "قاعده بازی"، "اتوبوس شب" و "ده رقمی" به واسطه آنکه در صدا و سیما یا با حمایت آن تولید شدهاند، به راحتی تیزرهای متعدد میگیرند و طبیعتاً به موفقیتهایی هم در اکران دست مییابند. اما نکته قابل توجه در این میان سیاست دوگانه رسانه ملی در این عرصه است.
در حالی که برخی فیلمها نمیتوانند طبق قواعدی که گفته شد سهمی از پخش تیزر داشته باشند، اما پس از مدتی بارها از شبکههای مختلف سیما پخش میشوند. مثال بارز این نمونه "مرد عوضی" ساخته محمدرضا هنرمند است که در زمان اکران به هیچ عنوان امکان پخش تیزر را به دست نیاورد، اما پس از چند سال بارها از تلویزیون پخش شد.
اما صدا و سیما در حالی تعرفه بالا برای پخش تیزرها دارد که با شروع کار شبکههای مختلف فارسیزبان در خارج از کشور، امکان پخش تیزرها از تلویزیون با تعرفههای بسیار پائینتر به دست میآید. تهیهکنندگان در این زمینه متفقالقولند که تبلیغات در شبکههای خصوصی در مقابل شبکههای تلویزیون داخلی ارزانتر است.
این شرایط در مقطعی تهیهکنندگان را تحریک کرد تا تبلیغ فلیمشان از این شبکهها پخش شود. اما این امکان با ممنوعیت پخش تیزر فیلمهای ایرانی از بین رفت. به نظر میرسد موضوع پخش تیزر تلویزیونی میتواند در جلسات مدیران سینمایی با مسئولان صدا و سیما برای رسیدن به تعرفهای معقول رونقی جدی به سینما بدهد و بخش عمده مشکلات تبلیغات سینمایی را برطرف کند.
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