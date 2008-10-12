انتقاد عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی از عدم تشکیل کارگروه های تخصصی استان

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: این سئوال مطرح است که آیا دستگاه های مرتبط با این کار گروه ها که از اهمیت بالایی در استان برخوردارند احتیاج به تصمیم گیری ندارند؟

وی گفت: علت عدم تشکیل این کارگروه ها از سوی استانداری خراسان رضوی اعلام نشده است و استاندار باید پیگیر این امر باشد.

وی بخش گردشگری و صنعت معدن را از جمله بخشها کلیدی و تخصصی استان دانست و افزود: تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در زمینه های مذکور احتیاج به کار تخصصی دارد و هر چه سریعتر به منظور رسیدگی به امور مربوطه در استان این کارگروه ها باید تشکیل شوند.