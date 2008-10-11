دستور هفتگی مجلس : سئوال از وزرای نیرو و بازرگانی/ انتخاب نمایندگان مجلس در هیئت ها و شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو به این شرح خواهد بود:

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ

- گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی

- گزارش کمیسیون عمرانی در مورد لایحه الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولت های طرف های موافقتنامه چند جانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین المللی برای ایجاد دالان اروپا-قفقاز اسیا وموافقتنامه راجع به تامین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی

-گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه سرویس هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری-دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

- گزارش شوراول کمیسیون اجتماعی درموردلایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایربه فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364

- گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد رد اصلاح تبصره یک ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1384

- گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح بند یک ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384

- گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور

- گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد لایحه اصلاح تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

- گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

سئوالات:

- سئوال الیاس نادران، پرویز سروری و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر بازرگانی

- سئوال محمد مهدی مفتح نماینده رزن از وزیر نیرو.

موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد:

- انتخاب سه نفر کادر پزشکی معرفی شده از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی (دراجرای ماده 19 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران)

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در هیئت واگذاری بخشی از سهام عدالت (در اجرای ماده 39 قانون اجرای اصول کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 18/11/86)

- انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون برای ابقاء وظایف محوله

- انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

- بررسی استرداد لایحه پیش فروش ساختمان

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی در زمینه وضعیت صنعت دام طیور کشور به مجلس شورای اسلامی

- مواد 19 و 23 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 16/8/1383)

ماده 15 ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند به شرح زیر خواهد بود:

الف- یک نفر نماینده دادستان کل کشور

ب- سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت درمان با انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره 3- افراد مذکور باید شرایط موضوع بندهای الف، ب، ج و د ماده 23 این قانون را دارا باشند.

ماده 23 شرایط انتخاب شوندگان هیئت های مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن فساد اخلاقی و مالی

- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغل در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شئون پزشکی

- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره- اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند

ه - دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی تبصره - اعضای هیئت اجرایی و نظارت نمی توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمایند.

ماده 39 قانون اجرای اصول کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86

ماده 39- به منظور هماهنگی در اجرای مواد این قانون هیئت واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضای زیر تشکیل می گردد:

-وزیر امور اقتصادی و دارایی

-دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده 41 قانون اجرای اصول کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86

ماده 41- شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:

- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده 53 قانون اجرای اصول کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86

ماده 53 برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان شورای رقابت تشکیل می شود ترکیب و شرایط انتخاب اعضا شورا به شرح زیر است.

الف - ترکیب اعضا

سه نفر نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه



