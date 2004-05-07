فولاد قابليت تيم هاي بزرگ رادارد

علي موسوي مهاجم تيم فوتبال فولاد خوزستان با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" گفت : من با اينكه اهل خوزستان هستم و فوتبالم را ازاين خطه فوتبال خيزشروع كردم ولي تابحال تجربه بازيگري درتيم هاي باشگاهي خوزستان را نداشتم و درمدت كوتاهي كه به عضويت باشگاه فولاد درآمدم اين باشگاه را صاحب مديريتي تحصيلكرده ، با امكانات مناسب دركناربازيكنان شايسته و هواداران پرشورديدم كه به نظر من اين تيم قابليت هايي درحد تيم هاي بزرگ دارد و مي تواند تبديل به يكي از قطب هاي فوتبال كشور شود .

وي افزود : با وجود اينكه من تنها در 6 بازي آخر فصل در كنار فولاد بودم ولي توانستم به خوبي با ساير بازيكنان هماهنگ شوم و اعتماد بوناچيچ را به خودم جلب كنم و حتي در بعضي بازي ها بطور ثابت در تركيب فولاد قراربگيرم .

موسوي درباره غيبت طولاني اش ازصحنه فوتبال كشورپس از جدايي ازاستقلال اظهار داشت : زماني كه دراستقلال بازي مي كردم با مصدوميت شديدي روبرو شدم كه خيلي ها اين مسئله را تمارض تلقي كردند درحاليكه مصدوميت من به حدي بود كه حتي قادربه راه رفتن هم نبودم . بعد از بهبودي نسبي اميدواربودم تا مربيان استقلال دوباره به من فرصت حضور درميدان را بدهند ولي اين فرصت هرگز دراختيار من قرار نگرفت و عليرغم ميل باطني ام از استقلال جدا شدم .

وي افزود : بازي در رقابت هاي دسته اول همراه تيم برق تهران فرصتي بود تا دوباره شرايط بازگشت من به صحنه فوتبال فراهم شود . پس از آن هم براي 6 بازي به تيم فولاد آمدم و تا پايان جام حذفي با اين تيم قرار داد دارم .

موسوي درباره احتمال ادامه همكاري اش با تيم فولاد تصريح كرد : اين امر بستگي به توافق با مسئولين اين تيم دارد . من مطمئنا فصل آينده در يك تيم ليگ برتري به فوتبالم ادامه خواهم داد و اگر شرايط همكاري با فولاد مساعد باشد ، در اين باشگاه خواهم ماند .