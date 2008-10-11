سعید سعدی تهیه کننده فیلم "تردید" در اینباره به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 65 درصد از فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده و هماکنون گروه تولید مشغول گرفتن چند سکانس در کاخ سعدآباد هستند. فیلمبرداری بعضی صحنهها در این لوکیشن تا اواسط آبان ادامه دارد. با برنامهریزی صورت گرفته کریمی مسیحی تدوین فیلم را آغاز میکند.
در خلاصه داستان"تردید"آمده است: پدر سیاوش بر اثر یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانوادگی را در دست گرفته است. سیاوش به دختر عمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است خبری عجیبتر میشنود، اینکه مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه میشود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رساندهاند و ...
از بازیگران این فیلم میتوان به : بهرام رادان، حامد کمیلی، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، ماشاالله مرادی، آتش گرگانی و... اشاره کرد.
عوامل تولید فیلم "تردید" عبارتند از: مدیرفیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراح صحنه و لباس: امیر اثباتی، طراح چهرهپردازی: محمدرضا قومی، صدابردار: نادر رضایی، عکاس: محمد فوقانی، جلوههای ویژه: محسن روزبهانی، شرکت بینالمللی بازرگانی پاسارگاد با مشارکت شرکت سینمایی فدک فیلم سرمایهگذاران پروژه سینمایی "تردید" هستند.
فیلمبرداری پروژه "تردید" اواخر مرداد 86 در سینما رکس لالهزار آغاز و پس از مدتی متوقف شد. این پروژه پس از بستری شدن و عمل جراحی کریم مسیحی و تغییر تهیهکننده، مجدد وارد مرحله پیشتولید شد و از 15 مرداد امسال با عوامل جدید و به تهیهکنندگی "سعید سعدی" بار دیگر کلید خورد.
نظر شما