هشت واحد نیروگاهی برق در کشور اجرایی خواهد شد

حمید زرگرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این نیروگاه دومین نیروگاه BOO کشور نیز محسوب می شود.

زرگرپور با بیان اینکه ظرفیت سازی برای 16 هزار مگاوات برق در کشور در حال اجراست، اظهار کرد: تا پایان سال جاری 12 هزار و 500 مگاوات برق شامل هشت واحد نیروگاهی اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: به دستور وزیر نیرو باید به پروژه های نیروگاهی کشور در بازه زمانی پیک سال 88 تا پیک سال 89 سه هزار و 800 مگا وات به مدار افزوده شود.

زرگر به میزان سرمایه گذاری نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی اشاره کرد و گفت: میزان 380 میلیون یورو در این پروژه سرمایه گذاری شده که 150 میلیون یورو از آن توسط گروه مپنا صورت گرفته است.

قائم مقام پروژه های کشور اذعان داشت: ظرفیت برق این نیروگاه 954 مگاوات در سال است که میزان تولید واقعی آن 800 مگاوات در سال است.

وی پیشرفت نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی را 97 درصد اعلام کرد و گفت: این نیروگاه در زمینی به وسعت 52 هکتار با 14 هزار مترمکعب فضای مسقف احداث شده است و طول لوله گذاری آن 31 هزار و 500 اینچ متر است.

زرگرپور ادامه داد: در این واحد نیروگاهی 238 کیلومتر کابل گذاری و در مجموع برای 450 نفر اشتغال ایجاد شده است.

نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی سومین نیروگاه احداث شده توسط بخش خصوصی در کشور است.