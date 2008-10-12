محیط حفاظت شده "خان گرمز" بهترین زیستگاه قوچ و میش در همدان

مهدی ریاحی با بیان اینکه حیات وحش "خان گرمز" با مساحت بالغ بر پنج هزار هکتار در جنوب غربی ارتفاعات الوند همدان قرار گرفته است، افزود: منطقه حفاظت شده خان گرمز دو هزار و 853 متر بالاتر از سطح دریا قرار گرفته و دارای آب و هوای نیمه خشک و سرد نزدیک به معتدل با بارندگی مناسب و شبیه اقلیم مدیترانه ای است .

ریاحی گفت: این منطقه با پوشش گیاهی علفزار و بوته زار و غنی از پوشش گیاهی است و از این لحاظ منحصر به فرد است. این زیستگاه همچنین دارای صحراهای مرتفع به خصوص در ضلع شمالی بهترین زیستگاه کل، قوچ، بز و میش در غرب کشور است .

وی یاد آور شد: منابع آبی و غنی مناسب مانند چشمه سارها و آبهای سطحی در فراهم کردن زیستگاه حیات وحش این منطقه موثر است به طوری که کل و قوچ، بز و میش از رشد 25 درصدی جمعیت در سال برخوردارند .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان تصریح کرد: این منطقه از سال 68 مورد توجه کنترل محیط زیست قرار گرفت و در حال حاضر به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است و تعداد گونه های آن در سال 68 ، شش بز و دو کل و در حال حاضر طبق آخرین سرشماری کل و بز 726 و قوچ به 180 راس رسیده است .