  1. استانها
  2. تهران
۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران:

حجامت سبب اشاعه ایدز و هپاتیت نمی شود

حجامت سبب اشاعه ایدز و هپاتیت نمی شود

کرج - خبرگزاری مهر: یک عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران گفت: حجامت سبب اشاعه ایدز و هپاتیت نمی شود و هرگونه صحبتی در این مورد غیر علمی و تنها در حد شایعه است.

دکتر شراره دوستی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به رغم همه جوسازیها، شایعه پراکنی ها و اظهارات از سوی برخی از افراد ناآگاه یا مغرض، در خصوص امکان اشاعه ایدز و هپاتیت به وسیله حجامت، تا کنون در این خصوص حتی یک مورد رسمی، مستدل و مستند در هیچ بیمارستان یا مرکز درمانی به ثبت نرسیده است.

وی تصریح کرد: هر گونه بحثی در زمینه اشاعه ایدز و هپاتیت به وسیله حجامت، تنها در حد فرض و گمان و وهم است و هیچگونه اثبات علمی برای این مسئله وجود ندارد.

این عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران افزود: انجام حجامت، نتایج مطلوبی از جمله تنظیم و تقویت سیستم ایمنی بدن، سم زدایی از بدن و کاهش غلظت خون را به همراه دارد و شهروندان نباید با تاثیرپذیری از شایعات، خود را از انجام چنین عمل مفید و سودبخشی محروم کنند.

دوستی رضایی خاطرنشان کرد: همچنین در بسیاری از روایات دینی بر حجامت تاکید شده که این امر نیز لزوم توجه بیشتر به این درمان را بیش از پیش آشکار می کند.

وی با تاکید بر انجام حجامت به صورت بهداشتی و استریل، اظهار امیدواری کرد: با تبلیغات صحیح و علمی در خصوص همه انواع درمان بیماری از به وجود آمدن هرگونه شایعه و سخن غیرمستند و غیرعلمی در این مورد جلوگیری شود.

کد مطلب 762897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها