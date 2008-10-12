حجامت سبب اشاعه ایدز و هپاتیت نمی شود

دکتر شراره دوستی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به رغم همه جوسازیها، شایعه پراکنی ها و اظهارات از سوی برخی از افراد ناآگاه یا مغرض، در خصوص امکان اشاعه ایدز و هپاتیت به وسیله حجامت، تا کنون در این خصوص حتی یک مورد رسمی، مستدل و مستند در هیچ بیمارستان یا مرکز درمانی به ثبت نرسیده است.

وی تصریح کرد: هر گونه بحثی در زمینه اشاعه ایدز و هپاتیت به وسیله حجامت، تنها در حد فرض و گمان و وهم است و هیچگونه اثبات علمی برای این مسئله وجود ندارد.

این عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران افزود: انجام حجامت، نتایج مطلوبی از جمله تنظیم و تقویت سیستم ایمنی بدن، سم زدایی از بدن و کاهش غلظت خون را به همراه دارد و شهروندان نباید با تاثیرپذیری از شایعات، خود را از انجام چنین عمل مفید و سودبخشی محروم کنند.

دوستی رضایی خاطرنشان کرد: همچنین در بسیاری از روایات دینی بر حجامت تاکید شده که این امر نیز لزوم توجه بیشتر به این درمان را بیش از پیش آشکار می کند.

وی با تاکید بر انجام حجامت به صورت بهداشتی و استریل، اظهار امیدواری کرد: با تبلیغات صحیح و علمی در خصوص همه انواع درمان بیماری از به وجود آمدن هرگونه شایعه و سخن غیرمستند و غیرعلمی در این مورد جلوگیری شود.