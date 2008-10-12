به گزارش خبرنگار مهر، از سالها پیش ساخت مجموعههای تلویزیونی با محور قرار دادن یک حرفه خاص همچون پزشکی، پرستاری، آتشنشانی و ... در شبکههای مختلف تلویزیون دنیا رواج پیدا کرد و دستمایه مجموعههای جذابی همچون "هشدار برای کبری 11"، "پرستاران"، "هلیکوپتر امداد" و ... شد و توانست مخاطبان زیادی کسب کند، اما در مجموعههای وطنی کمتر پیش آمده این نوع موضوعات ، به مجموعه های جذابی تبدیل شود.
تعداد این مجموعهها به انگشتان دست هم نمیرسد و میتوان به مجموعههای ضعیفی همچون "بخش چهار جراحی" و "پزشکان" اشاره کرد. شاید هم نیاز آن در تلویزیون ما حس نشد! البته مجموعههای خارجی با این محوریت به کرات خریده شد و از تلویزیون روی آنتن رفت که مورد توجه بینندگان هم قرار گرفت. آمار بالای نظرسنجیها سازمان هم این مسئله را تایید میکند.
اما مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" به کارگردانی بهروز افخمی توانست به این پیش فرض که مجموعههای وطنی در این باره موفق نیستند، خط بطلان بکشد. در این مجموعه افخمی به سراغ پر خطرترین و جذابترین شغل دنیا یعنی آتشنشانی رفت که به لحاظ دراماتیک جای پرداخت زیادی داشته است. او با انتخاب و هدایت صحیح نویسندگان این اثر توانست با محور قرار دادن زندگی شخصی و مشکلات یک سری از داوطلبان آتشنشانی داستانهای فرعی جذابی را خلق کند.
این مجموعه روایتگر ماجراهای پنج جوان است که تلاش میکنند وارد آتشنشانی شوند. آنها هر کدام زندگی و مشغله خاص خود را دارند، یکی سرباز است، یکی دانشجو، یکی وضع مالی خوبی دارد و دیگری اعتیاد دارد و ....اگر چه این مجموعه با همکاری و سفارش سازمان آتشنشانی تهران ساخته شد، اما میتوان گفت یکی از نکات ویژه مجموعه "عملیات 125" پرداخت به ریزترین جزییات زندگی این داوطلبان است و این مجموعه را از حالت سفارشی بودن خارج کرد، حتی کارهای عملیاتی آتشنشانی در این مجموعه دیده نمیشود و فقط بحث آموزش مطرح میشود.
افخمی در این مجموعه به جزییاتی توجه کرده که اکثر فیلمسازان به راحتی از آن میگذرند. در این مجموعه شغل شخصیت محوری است و پردازش صحیح شخصیتها و پرداخت به حواشی منجر به برشی واقعی از قشرهای مختلف جامعه امروز شده است و نقطه قوت مجموعه شخصیتپردازی است. افخمی در این مجموعه با قرار دادن عنایت (عبدالرضا اکبری) به عنوان هسته مرکزی و دو آتشنشان قدیمی و کهنهکار حبیب (رضا رویگری) و سعید تمدن در کنار او مثلث خوبی شکل دهد.
در این مجموعه شاهد بازی متفاوت عبدالرضا اکبری نیز هستیم. او که خواهان آموزش ویژه به نیروهای جوان است، تصمیم میگیرد برخلاف دورههای قبل عمل کند و این بار نیروهای جذب شده به آتشنشانی به طور ویژهای آموزش ببینند. مجموعه "عملیات 125" تصویری کلیشهای از آتشنشانان نیست. علاوه بر آن بازیگرانی که در این مجموعه نقش چند داوطلب جوان را بازی میکنند، با هدایت درست افخمی توانستهاند بازی قابل قبولی ارائه دهند.
از میان آنها بیشتر به شخصیت ایمان صفا (حسین لطیفی) میتوان اشاره کرد که خیلی رئال این نقش را ایفا کرده است. به ویژه آنکه شوخیهایش شخصیت او را بامزه کرده و احساس میشود افخمی به او اجازه داده بداهه داشته باشد و او هم به خوبی از این فرصت استفاده کرده و توانست این نقش را به خوبی ایفا کند.
یکی دیگر از نکات مثبت این مجموعه چهرهپردازی است. جلال الدین معیریان که بعد از "کوچک جنگلی" دیگر با افخمی کار نکرده بود در مجموعه "عملیات 125"موقعیتی برای همکاری دوباره پیدا میکند. او در این مجموعه از گریمهای اغراق شده استفاده نکرده و از تجربیات چندین ساله خود بهره برده است. معیریان برای گریم شخصیتها از متعادلسازی استفاده کرده تا بازیگران بیشتر به نقشهای خود نزدیک شوند.
سری دوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" آبانماه کلید میخورد که امیدواریم این مجموعه بتواند همچون سری گذشته موفقیت خود را تکرار کند.
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