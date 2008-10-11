سرشماری روستایی در 179 روستای استان همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن ظفری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در همدان افزود: در این طرح 19نفر از نیروهای آمارگیر، واحدهای مسکونی روستایی استان همدان را سرشماری می کنند .

وی با تاکید بر اینکه در هر شهرستان استان دو نفر وظیفه آمارگیری واحدهای روستایی را بر عهده دارند، اضافه کرد: سرشماری روستایی هر پنج سال یکبار انجام می شود که امسال به صورت اطلاعات شهرستانی است .

ظفری با اشاره به هدف کلی این طرح خاطرنشان کرد: سنجش و ارزیابی داده های کمی و کیفی مسکن روستایی و ارزیابی مسکن روستایی بر اساس شاخصهای تعریف شده از جمله اهداف این طرح است .

وی افزود: مقاوم بودن مصالح به کار رفته، فضاهای زیستی و معیشتی، نوع سازه، شکل ظاهری، کاربرد فضاهای دامی و مساحت زمین در این طرح مورد بررسی قرار می گیرد .

طرح سرشماری از واحدهای روستایی در سراسر کشور آغاز شده و امسال ویژگیهای هشت هزار و 75 روستا در قالب 167هزار و 500 واحد مسکونی به صورت نمونه آمارگیری می شود .

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان یادآور شد:مجموعا 50 نفر در استان همدان در اجرای این طرح همکاری دارند.