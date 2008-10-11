سرشماری روستایی در 179 روستای استان همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن ظفری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در همدان افزود: در این طرح 19نفر از نیروهای آمارگیر، واحدهای مسکونی روستایی استان همدان را سرشماری می کنند.
وی با تاکید بر اینکه در هر شهرستان استان دو نفر وظیفه آمارگیری واحدهای روستایی را بر عهده دارند، اضافه کرد: سرشماری روستایی هر پنج سال یکبار انجام می شود که امسال به صورت اطلاعات شهرستانی است.
ظفری با اشاره به هدف کلی این طرح خاطرنشان کرد: سنجش و ارزیابی داده های کمی و کیفی مسکن روستایی و ارزیابی مسکن روستایی بر اساس شاخصهای تعریف شده از جمله اهداف این طرح است.
وی افزود: مقاوم بودن مصالح به کار رفته، فضاهای زیستی و معیشتی، نوع سازه، شکل ظاهری، کاربرد فضاهای دامی و مساحت زمین در این طرح مورد بررسی قرار می گیرد.
طرح سرشماری از واحدهای روستایی در سراسر کشور آغاز شده و امسال ویژگیهای هشت هزار و 75 روستا در قالب 167هزار و 500 واحد مسکونی به صورت نمونه آمارگیری می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان یادآور شد:مجموعا 50 نفر در استان همدان در اجرای این طرح همکاری دارند.
نظر شما