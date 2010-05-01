طرح جدید حماس برای آشتی ملی فلسطین/ سفر قریب الوقوع هیئت فتح به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطین، اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته اظهار داشت که رایزنی میان جنبش های فتح و حماس برای برقراری آشتی ملی فلسطین ادامه دارد و به زودی هیئتی از اعضای کمیته مرکزی جنبش فتح برای دیدار با رهبران حماس به غزه سفر خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما خواهان افزایش یا حدف بندهایی از ابتکار مصر برای برقراری آشتی ملی فلسطین نیستیم بلکه به دنبال اجرای توافقاتی هستیم که طی گفتگوهای ملی فلسطین در قاهره صورت گرفت.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین همچنین از طرح جدید حماس برای برقراری آشتی ملی خبر داد و به مهمترین بندهای آن اشاره کرد:

1- توقف تبلیغات منفی و اتهام زنی میان جنبش های فتح و حماس.

2- آزادی تمامی زندانیان سیاسی طرفین.

3- توافق درباره راه اندازی گذرگاه رفح به کمک یک تیم فلسطینی.

طرح جدید حماس پس از آن مطرح می شود که مسئولان مصری چند روز گذشته اعلام کردند که هرگز بندهای طرح آشتی ملی فلسطین را تغییر نخواهند داد و جنبش حماس باید آن را بپذیرد. مصر 10 اکتبر 2009 (18 مهر 1387) این طرح را ارائه کرده بود.

گفتگوهای ملی فلسطین که با هدف پایان دادن به اختلافات داخلی فلسطین از 20 اسفند سال 87 آغاز شده است هم اکنون به خاطر مخالفت های مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین با ملاحظات حماس به برخی بندهای توافقنامه آشتی ملی به حال تعلیق درآمده است.

مخالفت حماس با اصول و چارچوب بازسازی سرویس های امنیتی فلسطین و همکاری مشترک سرویس های اطلاعاتی با کشورهای دوست از جمله ملاحظات این جنبش درباره طرح مصر است.