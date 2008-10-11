سهم 57 درصدی وسایل نقلیه عمومی در سفرهای روزانه پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس وحید نوروزی سهم وسایل نقلیه عمومی و نیمه عمومی را در سفرهای روزانه 57 درصد و وسایل نقلیه شخصی را 43 درصد عنوان کرد و یادآور شد: در این میان سهم سواری ها و وانت بارها 36 درصد و سهم موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌ها نیز 7 درصد است.

وی با اعلام سهم 57 درصدی وسایل نقلیه عمومی ، خاطرنشان کرد : سهم وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس 5/25 درصد و وسایل نقلیه نیمه عمومی مانند تاکسی 5/31 درصد است.

مشاورمعاونت ترافیک شهرداری تهران سهم اتوبوس های شرکت واحد را 17 درصد و مینی بوس های تحت پوشش این شرکت را 3 درصد عنوان و اظهار کرد : سهم رو به افزایش مترو نیز 5/5 درصد است.

وی سهم تاکسی ها را 5/21 و انواع سرویس ها را 5/9 درصد اعلام و تصریح کرد: سهم ون ها که شاهد گسترش روز افزون آن ها هستیم در حال حاضر نیم درصد است.

نوروزی با تاکید بر پیش بینی سهم 75درصدی حمل و نقل عمومی در سفرهای روزانه در افق سال 1404 افزود: از این میزان 30 درصد به مترو، 25 درصد به اتوبوس و 20 درصد به تاکسی اختصاص دارد.

وی ضمن تاکید بر گسترش حمل و نقل عمومی کارآمد در پایتخت اضافه کرد: ایجاد محدودیت در استفاده از خودروهای شخصی با اولویت خودروهای تک سرنشین و نیز حمایت قاطعانه از احداث خطوط جدید و توسعه شبکه مترو و اتوبوسرانی عامل اصلی بهبود وضعیت ترافیک تهران محسوب می شود.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان خاطرنشان کرد: به منظور رسیدن به سهم 75 درصدی، تکمیل خطوط مترو و افزایش قطارهای مترو از یک طرف و توسعه خطوط اتوبوسرانی و استفاده از اتوبوس های تندرو و پر ظرفیت از طرف دیگر در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.