حمله به عراق نقض منشور سازمان ملل بود

به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس بلیکس" در مصاحبه با بخش انگلیسی شبکه الجزیره گفت : منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت این اجازه را می دهد در صورتی که تهدیدی برای صلح جهانی وجود داشته باشد از زور استفاده کند، اما انگلیس و آمریکا در هنگام حمله به عراق چنین استدلال کردند که این کشور قطعنامه های قبلی شورای امنیت را نقض کرده و به همین علت ائتلاف آنها حق دارد به عراق حمله کند، تا با این کار تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرایی کند.

بلیکس در ادامه گفت : در آن زمان بسیاری از حقوقدانان با این کار مخالف بودند که من نیز با آنها هم عقیده بودم زیرا کشورهای عضو به صورت منفرد نمی توانستند این کار را انجام دهند، بلکه شورای امنیت می توانست چنین کاری را انجام بدهد.

رئیس سابق بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در خصوص نقض منشور سازمان ملل در هنگام حمله به عراق گفت : آنچه مشخص است این است که این حمله ناقض منشور سازمان ملل متحد بود. اتهاماتی درباره حضور اعضای القاعده در عراق مطرح شد، ولی این افراد درعراق نبودند و پس از حمله به عراق به این کشور آمدند، همچنین اتهاماتی مبنی بر اینکه عراق می خواهد به اسرائیل حمله کند مطرح می شد که من با این نگرش مخالف بودم.

هانس بلیکس در ادامه خاطر نشان کرد دغدغه اصلی آمریکا در جنگ عراق، نفت بود؛ همچنین آمریکا می خواست نیروهای ارتش خود را در منطقه داشته باشد و عراق مکان خوبی برای این کار بود.