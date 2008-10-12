راه اندازی صندوق اعانات دانشجویی برای کمک به نمایندگان فقیر!

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، سفر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شهر شیراز با حاشیه های زیادی همراه بود که بخشی از آن در پی می آید:

* سفررئیس مجلس به استان فارس از ظهر پنج شنبه آغاز شد و ظهر جمعه نشست خبری در فرودگاه شیراز آخرین برنامه این سفر بود .وی در بدو ورود به شیراز با حضور در دانشگاه شیراز در نشست دانشجویی که جامعه اسلامی دانشجویان ترتیب داده بود شرکت کرد. زمان این جلسه به سخنرانی و پرسش و پاسخ رئیس مجلس اختصاص یافت.

* در روز اول این سفر به علت عدم هماهنگی با نیروی انتظامی وراهنمایی رانندگی استان اتومبیل حامل رئیس مجلس و همراهان وی مجبور بود پشت همه چراغ قرمزها که تعداد آنها از فرودگاه تا دانشگاه شیراز و محل اولین سخنرانی لاریجانی زیاد بود بایستد.

*پس از دعوت از رئیس مجلس برای سخنرانی تا وی درجایگاه قرار بگیرد شعارهایی از سوی دانشجویان داده شد که از جمله این شعار بود "خاتمی پاینده ، رئیس جمهور آینده" این گروه از دانشجویان درسمت راست سالن بودند و لاریجانی نیز با شنیدن این شعار و با خنده گفت دوستانی که سمت راست هستند تکلیف انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند.

* به دنبال این سخن لاریجانی عده دیگری از دانشجویان که در وسط سالن مستقر شده بودند از جا برخاستند و یکصدا فریاد زدند :"احمدی احمدی حمایتت می کنیم." حامیان خاتمی مجدد شعار سر دادند و تقابل بین دو طرف آغاز شد که لاریجانی برای اینکه آنان را آرام کند گفت اینجوری شعار ندهید به موقع نظرتان را بگویید.

* در آغاز جلسه برخی حاضران شعارهایی در مخالفت با دولت سر دادند. در بدو ورود لاریجانی به سالن نیز دانشجویان فریاد زدند: "صل علی محمد یاور رهبر آمد" و بخش دیگر حاضران اعلام کردند "مجلس فرمایشی نمی خوایم".

* در آغاز سخنان رئیس مجلس بلندگو خیلی وی را همراهی نکرد وبا بلند شدن صداهای گوش خراش از بلندگو لاریجانی به طعنه گفت مشکل بلندگو در جمهوری اسلامی حل نمی شود هر جا که می رویم همین مشکل هست.

* مجری برنامه در ابتدای جلسه از دانشجویانی که امکان ورود به جلسه را نیافته اند عذرخواهی کرد و بی نظمی رخ داده را مربوط به مسائل امنیتی که توسط تیم حفاظت مجلس و استانداری ایجاد شده بود عنوان کرد.

* رئیس مجلس در اولین سخنرانی خود در این سفر که در بین دانشجویان بود به مقایسه سطح علمی و تعداد انشگاهها و توسعه آنها در دوران گذشته و زمان حال اشاره و به بیان سطح تاثیرگذاری ایران در منطقه پرداخت که این سخنان لاریجانی با انتقاد یک دانشجو مواجه شد. این دانشجو خطاب به لاریجانی گفت بحثهای تاریخی را رها کنید در مورد شرایط کشور صحبت کنید. در همین لحظه برخی دانشجویان با بیان الفاظی که خیلی هم محترمانه نبود از او خواستند که ادامه ندهد اما لاریجانی گفت اجازه دهید برخی علاقمند هستند نظرشان را بدهند ما هم علاقمند هستیم بشنویم.

* برگزار کنندگان نشست دربخش پرسش و پاسخ قصد داشتند خود سئوالات کتبی دانشجویان را قرائت کنند اما لاریجانی مصرانه خواست تا خود سئوالات را بخواند و به آنها پاسخ دهد که در ابتدا جامعه اسلامی مقاومت کرد. لاریجانی در توجیه این اصرار خود گفت این کار باعث سوء تفاهم می شود. تجربه تلخی در دوره های گذشته در نشست های دانشجویی بود که بهتر است تکرار نشود.

* دانشجویی که در مورد وام صد میلیونی مجلس به نمایندگان پرسیده بود در ادامه سئوال خود نوشته بود سخنان شما در مورد اختصاص این امکانات به فقیرترین مسئولان کشور آنقدر تاثیرگذار بود که تصمیم گرفتیم صندوق اعانات در دانشگاه گذاشته و پولی برای کمک به آنها جمع کنیم!

*دانشجویی در مورد افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاهها سئوال کرده بود و تاکید داشت این طرح بار مالی دارد و مجلس نمی تواند مصوبه ای داشته باشد که بار مالی به دولت تحمیل کند رئیس مجلس هم پیش از پاسخ به این دانشجو گفت شما جایگزین شورای نگهبان شده اید؟!

* از رئیس مجلس پرسیده شد چرا از "ریاست انرژی هسته ای" استعفا دادید که لاریجانی قبل از پاسخ به این سئوال گفت ریاست هسته ای نداریم من دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در این شورا بودم. به خاطر پر سرو صدا بودن موضوع هسته ای ما را رئیس هسته ای نامیده اید.

* در پاسخ به همین سئوال لاریجانی به طور مفصل از مباحث هسته ی و مذاکراتش با طرفهای اروپایی سخن گفت و در نهایت یاد آور شد که در زمان استعفا خود پیشنهاد کناره گیری را مطرح کرده و تاکید کرده در این مسئله کمک خواهد کرد. وی از دانشجویان نیز خواست تا درمسئله هسته ای به رئیس جمهورکمک کنند تا کاررا جلو ببرد. پس ازاین سخنان لاریجانی دانشجویان شعار معروف "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" را سر دادند.

* سئوال یکی از دانشجویان در مورد مدرک کردان بود که پس از قرائت آن از زبان لاریجانی برخی شعاردادند "کردان مدارکت کو مجلس نظارتت کو" ،" کردان باید استیضاح شود" که بعضی حاضران با اسم بردن از مسئولانی در دولتهای گذشته مدارک دانشگاه هاوایی را در اذهان تداعی کردند.

* رئیس مجلس قبل از پاسخ جدی به این مسئله گفت از این دکتراهای قلابی در کشور کم نداریم اسامی دیگران را نبرید.دانشجویان شعار " استعفا استعفا" را سر دادند که لاریجانی به آنان یادآور شد ما خود بلدیم شما نیازی نیست به ما بگویید.

* با اصرار دانشجویان به بیان سئوال شفاهی رئیس مجلس اجازه داد دانشجویی شفاها سئوال خود را مطرح کنند. اتفاقا دانشجویی که پشت تریبون قرار گرفت تاکید کرد سئوالی ندارد و با قرائت متنی شعر گونه مطلبی را مطرح کرد که برای لحظاتی جو جلسه را آشفته کرد.در پایان این نشست برخی حاضرین سرود "یار دبستانی من" را همینطور که سالن را ترک می کردند با صدای بلند خواندند.

* در نشست روحانیون در بخش پرسش و پاسخ آنها از لاریجانی خواستند تا در مورد آخرین مذاکرات با آمریکا صحبت کند که لاریجانی گفت مذاکره ای در جریان نیست که درباره آن توضیحی دهم.

* نشست لاریجانی با صنعتگران و بازرگانان در روز دوم سفر انجام شد ابتدا مقرر شده بود تعداد اندکی از حاضران در مورد مشکلات و موانع موجود در کار صحبت کنند که با صلاحدید رئیس مجلس و به دلیل علاقمندی وی به حل مشکلات و پیگیری آنها اکثر حاضران مسائل خود را مطرح کردند.

* صنعتگران و تولیدکنندگان در این جلسه از ایجاد موانع بر سر راه تولید و مبادلات اقتصادی توسط تصویب برخی قوانین در مجلس و دولت و همچنین کارشناسی نبودن برخی مصوبات دولت در این عرصه سخن گفتند. آنان همچنین در بخش کشاورزی از عدم تخصیص اعتبارات لایحه مربوط به جبران آسیب های ناشی از خشکسالی و سرمازدگی سخن گفتند و رئیس مجلس با شگفتی پرسید مگر این اعتبارات تخصیص نیافته که پاسخ شنید مراحل اجرایی آن در حال آغاز است اما تا این لحظه تعلق نگرفته است. لاریجانی گفت 4 ماه است که لایحه آن تصویب شده و چند باری بعد از بیان این سخن سر خود را به علامت تاسف تکان داد.

* در پرسش و پاسخی که در نشست با تشکلهای سیاسی استان مطرح شد شخصی که احتمالا از جناح اصولگرا بود درباره رابطه لاریجانی به عنوان یک شخص حقیقی با احمدی نژاد به عنوان یک فرد حقیقی سئوال کرد که رئیس مجلس بر دوستی و صمیمیت این رابطه تاکید کرد همین شخص درباره رابطه حقوقی این دو نیز پرسیده بود که لاریجانی قبل از پاسخ به این سئوال به مزاح گفت شما 20 سئوالی مطرح کردید.

* رئیس مجلس در این نشست که برای اولین بار بود تشکلهای سیاسی از همه جناحهای کشور در آن حضور داشتند خطاب به آنان با ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلساتی به این جریانات فکری تاکید کرد خوب است که تحمل یکدیگر را داشته باشید قطعا ضرر نمی کنید.

* در آغاز این نشست یک نماینده از جبهه پیروان خط امام و رهبری و یک نماینده از حزب اعتماد ملی سخن گفتند که پس از سخنان آنان شخصی که از حزب کارگزاران بود تقاضای اجازه صحبت خواست و با صحبت وی موافقت کردند اما در بین جمعیت بودند کسانی که از این مسئله خرسند نبودند و در بین صحبت های وی با کلماتی مانند بس است وقت جلسه را بیشتر از این نگیر و ... مخالفت خود را با وقت دادن به این نماینده از حزب کارگزاران نشان دادند.

* لاریجانی در آخرین روز سفر خود از مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی به همراه واحدهایی از ارتش و سپاه هم بازدید کرد که این مراسم به دلیل نظم و آرایش خاص خود تقریبا حاشیه ای نداشت. اما نکته جالب این بود که فرمانده میدان پیش از حضور رئیس مجلس با صدایی بسیار قرا و بلند که گاهی هم ما را از جا بلند می کرد یگانهای مستقر را نظم می داد .

* جدیت و قاطعیت فرمانده میدان باعث شد خبرنگاران او را فردی بد اخلاق تصور کنند و کمی برای زیر دستان وی دلسوزی کنند. یکی از خبرنگاران از روی کنجکاوی و برای اینکه پی به خلق و خوی او ببرد سئوالی را که از ابهامات خبرنگاران حاضر بود بهانه کرد و رفت تا از وی ماجرا را بپرسد آن وقت بود که خبرنگاران بر این ذهنیت غلط خود پاک کن محکمی کشیدند و از مهربانی و صمیمیتی که در رفتار این فرمانده دیدند اظهار شگفتی کرده و به امکان وجود قاطعیت و جدیت در کنار مهربانی و محبت اذعان کردند.

* رئیس مجلس برای زیارت به شاه چراغ هم رفت و با حضور در کوچه پس کوچه های پشت حرم با پیرزنی که به وی مراجه کرد و از وضعیت زندگی اش به خاطر قرار گرفتن خانه اش در بافت قدیمی و تاریخی بود و به وی گله کرد، به منزلش رفت و اوضاع را از نزدیک دید. همین مسئله موجب شد تا روز بعد یعنی روز شنبه که در نشست شورای اداری استان بود این مسئله را با لحنی انتقادی به مسئولان استان متذکر شود.

* ظهر شنبه و در زمان ترک شیراز قرار بود لاریجانی در جمع خبرنگاران استانی به پرسشهای آنان پاسخ دهد و خبرنگاران اعزامی آماده حرکت شوند که به علت سرعت تیم رئیس مجلس در رسیدن به مجلس خبرنگاران استانی از حضور در نشست بازماندند و شرکت در کنفرانس خبری پایانی نیز به عهده خبرنگاران اعزامی از تهران افتاد.

* در یکی از برنامه های دکتر لاریجانی مادری که غم بیکاری فرزندی که 2 نوه هم از او داشت چهره اش را نگران نشان می داد مصرانه از خبرنگاران خواست تا از تعدیل نیروهای کارخانجات و دستگاهها در خبرها مطلب بنویسند و خدا را قسم داد. قول دادیم بنویسیم. نوشتم تا قسم نشکسته باشم.

------------------------------

گزارش از : معصومه حاتم خانی