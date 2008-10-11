"راز" آماده پخش از شبکه یک است

به گزارش خبرنگار مهر، "راز" بعد از "اکباتان" دومین فیلم تلویزیونی اسدی است. فیلمنامه را علیرضا محمودی بر مبنای طرح علی‌اصغر صدیقی نوشته و فرهاد قائمیان، شبنم مقدمی، نگین معتضدی، مهدی میرحسینی، نیما لولایی، غزل بهنام و ... در آن بازی کرده‌اند. داستان درباره مردی است که زندگی خانوادگی او با ورود زنی دستخوش تغییر می‌شود.

دیگر عوامل تولید فیلم 90 دقیقه‌ای "راز" عبارتند از محمد ناصری تصویربردار، فاطمه ابوالقاسمی مدیر تولید، خشایار موحدیان تدوین، محمد گنجعلی طراح صحنه و لباس، رضا نظری‌نیا صدابردار و اشکان عسگری طراح گریم.