کرج در تامین خون مشکلی ندارد

دکتر مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج عنوان کرد: ذخایر خونی کرج بیشتر شده و همه گروههای خونی را در به میزان لازم در اختیار داریم تا جایی که اگر دو هفته هم عمل خون گیری انجام نشود باز هم به مشکل برنخواهیم خورد.

وی خاطرنشان کرد: به حد کافی رسیدن ذخایر خونی در کرج باعث شده در زمینه خون به سطح اطمینان بالایی دست یابیم که این امر را بیش از همه، مدیون شهروندان نیکوکار و همکاران تلاشگرمان در سازمان انتقال خون کرج هستیم.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: با تداوم اهدای خون از سوی شهروندان نیکوکاری شهروندان، مشکل کمبود خون در همه جا برطرف شود.