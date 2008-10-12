بالاترین وضوح تصویر در نمایشگر دیجیتال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگر IMT063 دارای وضوح تصویری برابر 140 پیکسل در هر اینچ بوده و با داشتن سیستم نوری LED، میزان رنگهای تولید شده را افزایش داده و همچنین شامل بلندگو و سیستم کاهش انرژی مصرفی است.

گنجایش ذخیره اطلاعات داخلی این محصول 450 مگابایت بوده که با تعبیه ورودی کارتهای SD/HD این میزان قابل افزایش خواهد بود. این دستگاه به ورودی USB نیز مجهز است اما سیستم وای-فای در آن گنجانده نشده است.

یکی از مزایای مدل 063 قابلیت پخش همزمان فایلهای عکس، ویدیو و موسیقی با استفاده از منابع چند گانه حافظه ای مانند کارتهای مولتی مدیا و کارتهای تصویری است.

این دستگاه به منظور کاهش در مصرف انرژی 063 به سیستم خاموش/ روشن اتوماتیک مجهز بوده که در 3 زمان مشخص قابل تنظیم و استفاده خواهد بود. همچنین فاصله زمانی میان پخش تصاویر نیز قابل تنظیم بوده و تصاویر منظره و پرتره به صورت اتوماتیک چرخیده و با سطح نمایشگر منطبق می شوند.

سیستم مدیریت فایل آن برد در این محصول امکان کپی کردن، مرتب کردن و ایجاد فولدرهای جدید را به کاربر داده و فرمتهای تصویریJPG،BMP،TIFF،GIF و RAW و اکثر فرمتهای صوتی و ویدیویی تحت حمایت این نمایشگر دیجیتالی خواهند بود.

بر اساس گزارش گیزمگ، این نمایشگر دیجیتال در طی ماه اخیر و با قیمت 149 دلار ارائه خواهد شد.