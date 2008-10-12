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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷

بالاترین وضوح تصویر در نمایشگر دیجیتال جدید

بالاترین وضوح تصویر در نمایشگر دیجیتال جدید

شرکت Foci سری جدیدی از نمایشگرهای دیجیتال عکس را در اندازه 5.7 اینچ تولید کرده که دارای بالاترین تراکم پیکسل در نمایشگرهای دیجیتالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگر IMT063 دارای وضوح تصویری برابر 140 پیکسل در هر اینچ بوده و با داشتن سیستم نوری LED، میزان رنگهای تولید شده را افزایش داده و همچنین شامل بلندگو و سیستم کاهش انرژی مصرفی است.

گنجایش ذخیره اطلاعات داخلی این محصول 450 مگابایت بوده که با تعبیه ورودی کارتهای SD/HD این میزان قابل افزایش خواهد بود. این دستگاه به ورودی USB نیز مجهز است اما سیستم وای-فای در آن گنجانده نشده است.

یکی از مزایای مدل 063 قابلیت پخش همزمان فایلهای عکس، ویدیو و موسیقی با استفاده از منابع چند گانه حافظه ای مانند کارتهای مولتی مدیا و کارتهای تصویری است.

این دستگاه به منظور کاهش در مصرف انرژی 063 به سیستم خاموش/ روشن اتوماتیک مجهز بوده که در 3 زمان مشخص قابل تنظیم و استفاده خواهد بود. همچنین فاصله زمانی میان پخش تصاویر نیز قابل تنظیم بوده و تصاویر منظره و پرتره به صورت اتوماتیک چرخیده و با سطح نمایشگر منطبق می شوند.

سیستم مدیریت فایل آن برد در این محصول امکان کپی کردن، مرتب کردن و ایجاد فولدرهای جدید را به کاربر داده و فرمتهای تصویریJPG،BMP،TIFF،GIF و RAW  و اکثر فرمتهای صوتی و ویدیویی تحت حمایت این نمایشگر دیجیتالی خواهند بود.

بر اساس گزارش گیزمگ، این نمایشگر دیجیتال در طی ماه اخیر و با قیمت 149 دلار ارائه خواهد شد.

کد مطلب 763186

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