دوره های جدید آموزشی مجمع عالی حکمت اسلامی آغاز شد

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در دوره آموزشی کوتاه مدت بیش از 70 نفر و در دوره آموزشی پ‍ژوهشی بیش از 40 نفر ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام خراسانی افزود: با توجه به اینکه اتمام پایه 9 حوزه یا داشتن حداقل مدرک کارشناسی از مراکز آموزش عالی از شرایط ثبت نام بوده، استقبال فراوانی از این دوره ها شده است. دوره کوتاه مدت از 5 تا 14 هفته ادامه داشته و دوره آموزشی پژوهشی نیز تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی افزود : دردوره کوتاه مدت مباحث علم دینی توسط حجت الاسلام پارسانیا، بررسی و تحلیل اصالت وجود توسط حجت الاسلام عبودیت، نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک بر قرآن توسط حجت الاسلام میری،‌ فرق انحرافی معاصر توسط حجت الاسلام رضانژاد،‌ معرفت شناسی توسط استاد معلمی و فلسفه غرب با محوریت نظریات دکارت توسط حجت الاسلام قمی، عرفانهای کاذب استاد شریفی و در دوره آموزشی پژوهشی مرکز نیز با موضوعات تفسیر المیزان توسط استاد غروی، تجرید الاعتقاد توسط استاد رضا نژاد و تهمید القواعد توسط استاد معلمی برگزار می شود.