تیم ملی مقابل پیکان به تساوی دست یافت/ بازگشت پرفروغ مهدوی کیا

به گزارش خبرنگارمهر، تیم کشورمان که خود را برای دومین دیدار از مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل کره شمالی آماده می کند، عصر امروز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم لیگ برتری پیکان به تساوی 2-2 دست یافت.

در نیمه اول این دیدارعلی دایی تیم کشورمان را با ترکیب رحمتی (از دقیقه 30 طالب لو) ، عقیلی ، حسینی ، زارع، کعبی ، نکونام ، حاج صفی ، جباری ، کریمیان ، سید صالحی و رضایی به میدان فرستاد که جواد نکونام در دقیقه 40 و سید صالحی در دقیقه 44 برای کشورمان گلزنی کردند.

در نیمه دوم ترکیب تیم ملی کاملا دستخوش دگرگونی شد و این بازیکن در ترکیب تیم ملی مقابل پیکان به میدان رفتند: طالب لو (از دقیقه 60 رحمان احمدی) ، منتظری ، پیروز قربانی ، غلام نژاد ، پژمان نوری ، زارع ، محمد نوری ، شجاعی ، مهدوی کیا ، رافخایی و خطیبی.

درنیمه دوم تیم پیکان در دقایق 70 و 75 توسط ایمان حیدری و امیر میربزرگی دو گل نیمه اول تیم ملی را پاسخ دادند تا این دیدار تدارکاتی با تساوی 2 -2 به پایان برسد. در این نیمه مهدی مهدوی کیا کاپیتان اول تیم ملی فوتبال کشورمان روز پرفروغی را پشت سرگذاشت و عملکرد قابل قبولی داشت.

تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه هفته جاری در دومین دیدار از مسابقات مقدماتی جام جهانی به مصاف کره شمالی خواهد رفت.

ایران در گروه دوم این مسابقات با تیم های عربستان ، امارات ، کره جنوبی وکره شمالی همگروه است.