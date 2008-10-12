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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۸:۴۹

جامعه امروز

جامعه امروز

نشست مطبوعاتی یازدهمین کنگره بین المللی زنان، کنفرانس مطبوعاتی معاون امور مجلس سازمان محیط زیست، اجرای طرح بهسازی و ساماندهی دره مهران با حضور شهردار تهران و...از برنامه های امروز حوزه اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه 21 مهرماه سال 1387 مصادف با12 ماه شوال سال 1429 هجری قمری است.

امروز برنامه های مختلفی در حوزه اجتماعی برگزار می شود که در زیر به آنها اشاره می کنم:

نشست خبری معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست

نشست خبری معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت از محیط زیست ساعت 9 صبح امروز در خصوص وضعیت استخدامی سازمان محیط زیست، وضعیت استخدامی محیط بانان و... در سالن کنفرانس سازمان محیط زیست برگزار می شود.

کنفرانس مطبوعاتی کنگره بین المللی زنان

کنفرانس مطبوعاتی کنگره بین المللی زنان ساعت 11 صبح امروز در بیمارستان ولیعصر واقع در انتهای بلوار کشاورز برگزار می شود.

حلقه گفتگوی جوانان با حضور عماد افروغ

ششمین نشست از سلسله نشست های حلقه گفتگوی جوانان با حضور دکتر عماد افروغ و با موضوع نقد نظام آموزش عالی کشور از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات سازمان ملی جوانان برگزار می شود.

سیزدهمین کارگاه زلزله و ایمنی دانش آموزان

سیزدهمین کارگاه زلزله و ایمنی دانش آموزان، امروز با حضور معاون آموزشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی، مسئولان سازمان دانش آموزی و جمعیت هلال احمر و شهردار منطقه 8 افتتاح می شود.

اجرای طرح بهسازی و ساماندهی دره مهران

طرح بهسازی و ساماندهی دره مهران با حضور شهردار تهران در میدان بنی هاشم، خیابان شهید افشاری، تقاطع خیابان گیلان، مجموع ورزشی الزهرا راس ساعت 14:45 دقیقه اجرا می شود. 

کد مطلب 763214

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