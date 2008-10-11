ربانی خواستار تداوم کمک تهران به کابل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس، برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس کمیسیون تقنین مجلس ملی این کشور بعدازظهر امروز با علی لاریجانی با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا لاریجانی با اشاره به تحولات جاری در افغانستان استقرار امنیت و ثبات در این کشور را از دغدغه های مهم جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: به نظر می رسد حضور نیروهای بیگانه در افغانستان بیشتر از اینکه به برقراری امنیت و ثبات در این کشور کمک کند باعث تشدید ناامنی و گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر و کشتار مردم بیگناه بر اثر بمبارانها شده که موجب تأثر و تاسف عمیق است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش پارلمانها در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت مردم و حفظ استقلال کشورها بر آمادگی مجلس برای تداوم و گسترش مناسبات پارلمانی با افغانستان تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی با داشتن تجارب ارزشمند قانونگذاری برای هر گونه همکاری و تبادل هیئت های پارلمانی میان دو کشور آمادگی کامل دارد.

در ادامه این دیدار برهان الدین ربانی نیز ضمن تشکر از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان بویژه پذیرایی از میلیونها آواره افغانی در طول سالیان فراوان خواستار استمرار کمکهای تهران برای برقراری ثبات و امنیت و ریشه کنی تروریسم و مواد مخدر از این کشور شد.

وی در ادامه به نارضایتی شدید مردم افغانستان از ادامه حضور نیروهای بیگانه در کشوشان اشاره کرد و گفت: آنها ابتدا با شعار برقراری امنیت و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر به افغانستان آمدند ولی اکنون مردم افغانستان شاهد گسترش تروریسم و تولید و قاچاق مواد مخدر هستند.

رئیس کمیسیون تقنین مجلس ملی و رئیس جبهه ملی افغانستان در پایان سخنانش تنها راه حل بحران افغانستان را اتحاد کلیه نیروهای جهادی و اسلامی و ملی این کشور و ایجاد آشتی ملی در میان تمامی قبایل بدور از تعصبات قومی قبیله ای دانست و اظهار امیدواری کرد که مشکلات این کشور جنگ زده هر چه زودتر پایان یابد.