طرح مصر برای آشتی حماس و فتح به شش ماه زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، محمود الزهار در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اعلام کرد: اجرایی شدن طرح مصر برای آشتی بین فتح و حماس حداقل شش ماه زمان نیاز دارد.

الزهار همچنین از موافقت حماس با تشکیل یک دولت ملی و انجام اصلاحاتی در سرویس های امنیتی خبر داد.

مصر در حال مذاکره با 13 گروه فلسطینی و از جمله حماس برای انجام آشتی ملی در سرزمین های اشغالی است.

گفتگوهای ملی فلسطین قرار است 14 آبان برگزار شود و "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر در حال حاضر دیدارهای جداگانه ای را با گروههای فلسطینی برقرار کرده است؛ این دیدارها با هدف فراهم کردن مقدمات برگزاری گفتگوهای ملی فلسطین صورت می گیرد.