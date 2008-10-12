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۲۱ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

صفار هرندی:

اصفهان توانایی صیانت از جشنواره پاک تئاتر کودک و نوجوان را دارد

اصفهان توانایی صیانت از جشنواره پاک تئاتر کودک و نوجوان را دارد

صفهان - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اصفهان دارای قابلیتهای بالای است و توانایی صیانت از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی شامگاه گذشته در حاشیه برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در جمع خبرنگاران افزود: در دنیای امروز ثابت شده که هر کار زیربنایی را بایداز کودکان شروع کرد.

وی در خصوص اهمیت تئاتر کودک و نوجوان در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: گسترش تئاتر کودک، فرهنگ عمومی، عواطف، احساسات ملی و فضایل اخلاقی از طریق این قشر از جامعه ممکن است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تئاتر کودک را در این امر بسیار موثر دانست و افزود: باید از صفا صمیمیت و مصونیت تئاتر کودک و نوجوان پاسداری و صیانت کرد.

صفار هرندی گفت: اصفهان میزبان خوبی برای این جشنواره بین المللی بوده و توانایی صیانت از آن را دارد.

کد مطلب 763264

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