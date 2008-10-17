15 میلیارد ریال به تکمیل فرهنگسرای جوان کرج اختصاص یافت

غلامحسین شاه علی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در بازدید معاون وزیر فرهنگ و ارشاد و هیئت همراه از پروژه فرهنگسرای جوان مقرر شد در سال جاری پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و پنج میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی به منظور تکمیل فرهنگسرای جوان اختصاص پیدا کند.
وی افزود: همچنین مقرر شد پنج میلیارد نیز در سال آینده از محل اعتبارات ملی برای خرید تجهیزات و امکانات به این فرهنگسرا تزریق شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: کلنگ ساخت پروژه فرهنگسرای جوان بیش از هفت سال است که به زمین زده شده اما به دلیل مشکلات اعتباری و همچنین کوتاهی پیمانکار تا سال گذشته پیشرفت چشمگیری نداشته است.
وی ادامه داد: از سال گذشته با حمایت وزارتخانه، استانداری و ارشاد استان تهران و تغییر پیمانکار تکمیل این پروژه آغاز شد و با جذب اعتبارات فعلی امید می رود تا سال آینده به اتمام برسد.
شاه علی عنوان کرد: این پروژه که بزرگترین فرهنگسرای شهرستان کرج محسوب می شود در زمینی به مساحت 17 هزار مترمربع با زیربنایی بالغ بر پنج هزار و 500 مترمربع در حال ساخت است.
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